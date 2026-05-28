Warhammer 40.000: Dark Heresy: Aeldari Corsair Laarthyr Cairnareth im neuen Trailer vorgestellt

Mit einem neuen Trailer stellt Warhammer 40,000: Dark Heresy den Aeldari Corsair Laarthyr Cairnareth vor.

Der Charakter wird als neuer Companion eingeführt und erweitert die mögliche Gefährtenauswahl im Spiel um eine komplexe Figur aus dem Xenos-Umfeld.

Laarthyr Cairnareth gehört zur Spezies der Aeldari und hat sich bewusst von den strengen Traditionen seiner Craftworld gelöst. Als sogenannter Anrathe lebt er außerhalb seiner ursprünglichen Ordnung und folgt nun einem eigenen, riskanten Weg durch die Galaxie. Seine Fähigkeiten als Way Seeker machen ihn zu einem psykerbasierten Navigator, der sich im Warp orientieren und die Seelen seiner Artgenossen führen kann.

Im Verlauf seiner Geschichte landet er auf einer imperialen Welt, auf der er gezwungenermaßen mit einem Akolythen der Inquisition zusammenarbeitet. Diese Allianz ist hochriskant, da die Kooperation mit Xenos im Imperium schnell als radikale Handlung eingestuft werden kann.

Gameplay-seitig wird Laarthyr als tödlicher Nahkämpfer beschrieben, der mit dualen Klingen kämpft und die Kräfte des Warp gezielt für Schwachstellenangriffe nutzt. Zusätzlich kann er seine Fähigkeiten auch auf Verbündete übertragen und sie im Kampf unterstützen.

Der neue Companion kann aktuell bereits in der Closed Beta rekrutiert werden, die für Besitzer der Founder-Pakete verfügbar ist. Eine spätere Veröffentlichung ist für PC sowie Konsolen wie PlayStation 5 und Xbox Series X|S geplant.

Mit dieser Figur erweitert Owlcat Games das erzählerische und taktische Spektrum von Dark Heresy um eine moralisch ambivalente Xenos-Allianz und tiefere Companion-Mechaniken.