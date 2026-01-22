Warhammer 40.000: Dark Heresy: Alpha boomt mit über 10.000 teilnehmenden Akolythen

Über 10.000 Akolythen stürzten sich in der Alpha von Warhammer 40K: Dark Heresy auf dem PC ins Chaos.

Owlcat Games hat kurz vor Jahresende 2025 die Alpha von Warhammer 40,000: Dark Heresy auf Steam gestartet – und die Resonanz fällt beeindruckend aus.

Mehr als 10.000 Spieler haben sich bereits als Akolythen der Inquisition eingeschrieben, begleitet von einer Flut an Feedback über Umfragen und Social Media.

Nun hat das Adeptus Administratum erste Statistik‑Infografiken veröffentlicht, die spannende Einblicke in das Spielverhalten geben.

77 % der Spieler starteten auf normaler Schwierigkeit, doch selbst dort warteten knackige Herausforderungen. Besonders ein Encounter in einer verlassenen Mine – inklusive eines beteiligten Begleiters – erwies sich als härteste Prüfung der Alpha.

Apropos Begleiter: Der verlassene Ogryn Cogg wurde zum unangefochtenen MVP gekürt. Er überzeugt nicht nur durch rohe Gewalt, sondern auch durch seine Rolle als wandelnde Deckung – ein Paradebeispiel für selbstlose Loyalität gegenüber der Inquisition.

Auch beim Looten waren die Akolythen fleißig: Über 17.000 Medkits, Melta Charges und Seile wurden gekauft, um Hindernisse zu überwinden oder sie einfach in die Luft zu jagen.

Modebewusstsein gab es obendrauf: Am häufigsten ausgerüstet wurden die Machine Gunner’s Boots, die nicht nur Feuerschaden reduzieren, sondern auch stilistisch punkten.

Die Alpha bleibt noch mehrere Monate geöffnet. Wer einsteigen möchte, kann dies über die Collector’s Edition oder das Developer’s Digital Pack tun.

Die finale Version erscheint später für PC (Steam, GOG, Epic) sowie PlayStation 5 und Xbox Series X|S.