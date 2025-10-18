Warhammer 40.000: Dark Heresy: Alpha startet im vierten Quartal 2025

Offene Alpha von Warhammer 40.000: Dark Heresy angekündigt – führt eure Inquisitionsgruppe in einem neuen erzählerischen Taktik-RPG durch das dunkle Universum des Imperiums!

Im Rahmen des IGN Fan Fest wurde die offene Alpha von Warhammer 40,000: Dark Heresy angekündigt, die im vierten Quartal 2025 startet.

Das Entwicklerteam hinter dem Spiel, das bereits durch frühere Projekte im Warhammer-Universum auf sich aufmerksam gemacht hat, lädt euch dazu ein, in die Rolle eines Inquisitionsakolythen zu schlüpfen und das Schicksal des Imperiums selbst zu beeinflussen.

Das Spiel versteht sich als erzählerisch geprägtes, taktisches Rollenspiel und baut thematisch und spielmechanisch auf den Grundlagen von Rogue Trader auf, erweitert diese jedoch deutlich in Tiefe und Komplexität.

Ihr übernehmt die Führung einer vielseitigen Gruppe von Charakteren, deren Zusammensetzung sowohl loyale Diener des Imperiums als auch zwielichtige Figuren umfasst. An eurer Seite kämpfen etwa ein erfahrener Gardist von der Todeswelt Catachan sowie ein Kroot-Söldner, ein Angehöriger einer der gefürchteten Xenos-Spezies.

Diese Kontraste innerhalb eurer Gruppe verdeutlichen die moralische Vielschichtigkeit, die das Spiel konsequent ins Zentrum rückt. Jede Entscheidung, die ihr trefft, beeinflusst nicht nur den Verlauf eurer Missionen, sondern auch das Vertrauen und die Loyalität eurer Gefährten.

Die Handlung spielt während der finsteren Epoche der Noctis Aeterna, einer Zeit der Dunkelheit und Unsicherheit im Imperium, und steht in Verbindung mit dem rätselhaften Phänomen des Tyrant Star. In dieser düsteren Atmosphäre führt ihr eure Untersuchungen durch, deckt Häresien auf und stellt euch den Schrecken, die im Schatten des Imperiums lauern.

Das Kampfsystem ist rundenbasiert angelegt und verbindet taktische Tiefe mit erzählerischem Anspruch. Jeder Konflikt, jede Entscheidung und jeder Fund kann weitreichende Konsequenzen haben, was die Spielerfahrung stark von traditionellen Action-RPGs abgrenzt.

Besonders hervorzuheben ist die audiovisuelle Umsetzung. Dark Heresy bietet vollständig vertonte Dialoge und eine Präsentation, die den düsteren Ton des Warhammer-40.000-Universums authentisch einfängt. Mit seinem Fokus auf komplexe Charakterbeziehungen, intensive Ermittlungssequenzen und moralisch schwierige Entscheidungen verspricht das Spiel eine atmosphärische und fordernde Erfahrung, die sowohl Fans des Tabletop-Originals als auch Freunde erzählerisch starker Rollenspiele ansprechen wird.

Mit der für Ende 2025 geplanten offenen Alpha beginnt der nächste Schritt in der Entwicklung dieses ambitionierten Projekts. Ihr könnt euch darauf einstellen, das Imperium in seiner dunkelsten Form zu erleben – und die Grenzen zwischen Glaube, Loyalität und Verderbnis selbst auszuloten.