Warhammer 40.000: Dark Heresy: Beta Gameplay und Collector’s Edition enthüllt

Im Rahmen der Warhammer Skulls 2026 hat Owlcat Games neues Material zum kommenden CRPG Warhammer 40,000: Dark Heresy veröffentlicht.

Im Fokus steht ein neuer Beta Gameplay Trailer, der erstmals detaillierte Einblicke in das Spielsystem liefert. Erzählerisch begleitet wird das Material von Saro, einem sanktionierten Psioniker innerhalb der Spielergruppe, der die düstere Atmosphäre des Spiels unterstreicht.

Spieler übernehmen die Rolle eines Akolythen der Inquisition und bewegen sich tief in die Schatten des Warhammer-40K-Universums. Dabei stehen investigative Elemente, taktische Kämpfe und eine storygetriebene Kampagne im Mittelpunkt. Ziel ist es, Verschwörungen aufzudecken, Ermittlungen zu führen und eine geheime Kriegführung gegen Häresie zu führen.

Parallel zum Gameplay-Trailer wurde auch eine Collector’s Edition vorgestellt. Diese bietet exklusive Inhalte und Sammlerstücke, die thematisch direkt an die Inquisition und die düstere Welt des Spiels angelehnt sind.

Mit dem Start der Beta rückt das Projekt nun deutlich näher an die Öffentlichkeit und gibt einen konkreteren Eindruck davon, wie stark sich das Spiel auf narrative Tiefe und strategische Gruppenkämpfe konzentriert.

Weitere Details zur finalen Version von Warhammer 40,000: Dark Heresy sollen im Laufe der kommenden Monate folgen.

Warhammer 40,000: Dark Heresy Beta Gameplay Trailer

Warhammer 40,000: Dark Heresy Collector’s Edition Trailer