Warhammer 40.000: Dark Heresy: Düsteres cRPG von Owlcat Games

Mit Warhammer 40,000: Dark Heresy bringt Owlcat Games ein neues, storygetriebenes Computer-Rollenspiel in das düstere Universum von Warhammer 40.000. Im Ankündigungstrailer wurde erstmals gezeigt, was euch erwartet: Ihr übernehmt die Rolle eines Akolythen der Inquisition und werdet Teil einer geheimen Mission im Dienst des Imperators. Euer Ziel ist es, ketzerische Machenschaften aufzudecken, Verschwörungen zu entwirren und eine geheime Kriegsführung gegen Feinde aus den Schatten zu führen.

In klassischer CRPG-Manier führt ihr eine Gruppe von Spezialisten, führt taktisch anspruchsvolle Kämpfe, und müsst in einer düsteren, vom Krieg zerrissenen Galaxis moralisch komplexe Entscheidungen treffen. Dabei stehen Ermittlung und Charakterentwicklung im Vordergrund – jedes Gespräch, jede Entdeckung und jede Handlung könnte euch näher an die Wahrheit bringen oder in den Abgrund führen.

Dark Heresy richtet sich sowohl an Fans des Warhammer-40k-Universums als auch an Spieler, die tiefgehende Geschichten, strategisches Gameplay und düstere Science-Fiction-Welten lieben. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt, aber die Erwartungen sind bereits jetzt hoch – nicht zuletzt, weil Owlcat Games mit Pathfinder: Wrath of the Righteous seine Stärken im Genre unter Beweis gestellt hat.