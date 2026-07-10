Warhammer 40.000: Dark Heresy: Feuer, Warp und Chaos – Heresy enthüllt mächtigen neuen Begleiter

Als Sünder verurteilt und dennoch unverzichtbar: Saro kämpft für die Inquisition in Warhammer 40,000: Dark Heresy.

Warhammer 40,000: Dark Heresy hat einen neuen Begleiter vorgestellt. Owlcat Games widmet dem sanktionierten Psyker Saro einen eigenen Charakter-Trailer und gibt dabei weitere Einblicke in seine Hintergrundgeschichte, seine Fähigkeiten und seine Rolle innerhalb der Inquisition.

Saro gehört zu den insgesamt zehn Begleitern, die Teilnehmer der aktuell laufenden Closed Beta rekrutieren können. Als Psyker verfügt er über außergewöhnliche Kräfte, steht jedoch ständig in Gefahr, den Verlockungen des Warp zu erliegen.

Ein Sünder im Dienst der Inquisition

Psyker besitzen eine besondere Verbindung zum Warp, die ihnen mächtige übernatürliche Fähigkeiten verleiht. Gleichzeitig macht sie diese Verbindung zu einer ständigen Bedrohung für das Imperium.

Viele Psyker werden nach dem Erwachen ihrer Kräfte gejagt und hingerichtet. Wer jedoch als nützlich eingestuft wird, kann der Inquisition dienen. Genau diesen Weg ging Saro.

Nachdem sich seine Kräfte bereits in jungen Jahren manifestierten, musste er einen brutalen Sanktionsprozess durchlaufen. Heute setzt er seine pyromantischen Fähigkeiten im Dienst der Tyrentine Cabal der Inquisition ein. Obwohl er als Sünder gilt und ihm das Licht des Gott-Imperators verwehrt bleibt, haben sein eiserner Wille und sein unerschütterlicher Glaube an das Imperium ihn zahlreiche Schlachten überleben lassen.

Mächtige Pyromantie mit gefährlichen Nebenwirkungen

Im Kampf entfesselt Saro verheerende Feuerstürme, die ganze Gegnergruppen vernichten können. Seine Spezialisierung auf Pyromantie macht ihn zu einem der offensiv stärksten Begleiter.

Der Einsatz seiner Fähigkeiten bleibt jedoch nicht ohne Folgen. Übermäßiger Gebrauch psychischer Kräfte verursacht Störungen im Empyrean und kann Warp-Phänomene oder sogar Kreaturen des Warp herbeirufen, die jede Auseinandersetzung zusätzlich erschweren.

Abseits der Kämpfe unterstützt Saro die Ermittlungen der Inquisition mit seinem umfangreichen Wissen über übernatürliche Phänomene. Körperliche Stärke zählt allerdings nicht zu seinen größten Vorzügen.

Saro kann bereits in der laufenden Closed Beta von Warhammer 40,000: Dark Heresy rekrutiert werden. Zugang erhalten Spieler, die eines der Founder-Pakete erworben haben.

Ein Veröffentlichungstermin wurde weiterhin nicht genannt. Erscheinen wird Warhammer 40,000: Dark Heresy für PC (Steam, GOG und Epic Games Store) sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.