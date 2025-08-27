Warhammer 40.000: Dark Heresy: Im Schatten des Imperiums

Im Schatten des Imperiums: Dark Heresy enthüllt die finsterste Seite von Warhammer 40K – Dark Heresy auf den Punkt gebracht!

Mit Warhammer 40,000: Dark Heresy entwickelt Owlcat Games ein taktisches Rollenspiel, das euch in die düstere Realität der Inquisition des Imperiums eintauchen lässt.

Die Handlung spielt im Calixis-Sektor, einem verfallenden Teil der Galaxis, der von Angst, Täuschung und Wahnsinn durchdrungen ist. Als Akolythen der Inquisition werdet ihr mit der heiligen Aufgabe betraut, Häresie zu bekämpfen und die Verderbnis zu beseitigen, die sich über Jahrhunderte hinweg ausgebreitet hat.

Dabei begegnet ihr nicht nur feindlichen Xenos und Dämonen, sondern auch den grausamen Night Lords, deren Brutalität selbst in der Dunkelheit des Alls Schrecken verbreitet.

Im Gegensatz zu den Rogue Traders, die mit Reichtum und Autorität ausgestattet sind, agiert ihr im Verborgenen, ohne Ruhm oder Anerkennung. Entscheidungen, die ihr trefft, bewegen sich nicht zwischen Gut und Böse, sondern zwischen Reinheit und Pragmatismus. Diese moralischen Dilemmata sind komplex und verlangen euch schwierige Urteile ab, deren Konsequenzen weitreichend sind.

Die Entwickler haben auf das Feedback zu Rogue Trader reagiert und das Kampfsystem überarbeitet sowie neue Spielmechaniken eingeführt. Besonders hervorzuheben ist das neue Ermittlungs-Feature, das euch erlaubt, Verbrechen zu untersuchen, Beweise zu analysieren und Urteile zu fällen. Die Charaktervielfalt reicht von imperialen Veteranen bis hin zu zwielichtigen Xenos, was euch taktische Tiefe und narrative Vielfalt bietet.

Mit vollständig vertonten Dialogen und einer Atmosphäre, die die mystische und brutale Natur der Inquisition einfängt, verspricht Dark Heresy ein intensives Spielerlebnis im Warhammer-Universum.

Warhammer 40.000: Dark Heresy erscheint für Windows PC (Steam, GOG, Epic Games Store) und Konsolen (PlayStation 5, Xbox Series X|S). Die Spieler können das Spiel zu ihrer Wunschliste hinzufügen und den Entwicklungsprozess unterstützen, indem sie ein Founder’s Pack auf der offiziellen Website kaufen.