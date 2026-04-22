Warhammer 40.000: Dark Heresy: Neue Charaktervorstellung enthüllt Haymar Devos

Warhammer 40,000: Dark Heresy stellt einen neuen Charakter vor und rückt dabei Haymar Devos in den Mittelpunkt der aktuellen Präsentation.

Haymar Devos stammt vom berüchtigten Todeswelt-Planeten Catachan, einem der gefährlichsten Orte im Imperium der Menschheit. Dort sind Flora, Fauna, Luft und selbst der Boden potenziell tödlich, was die Bewohner zu extrem widerstandsfähigen Überlebenden formt.

Im Laufe seines Lebens diente Devos als Mitglied der Astra Militarum, wo er seine Fähigkeiten weiter ausbaute und schließlich Teil der Eliteeinheit der Catachan Devils wurde. Später führte sein Weg in die Reihen der Inquisition im Calixis-Sektor.

Innerhalb von Dark Heresy wird Haymar Devos als hochkompetenter Soldat beschrieben, der sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf überzeugt. Zusätzlich verfügt er über ausgeprägte Beobachtungsgabe und umfangreiches Wissen über gefährliche Situationen und Bedrohungen.

Diese Fähigkeiten sollen sich sowohl im Kampf als auch bei der Untersuchung von Fällen innerhalb der Spielwelt von Scintilla bemerkbar machen, wo Analyse und Überlebensinstinkt eine zentrale Rolle spielen.