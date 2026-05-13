Warhammer 40.000: Dark Heresy: Neue Community-Kampagne schaltet exklusive Inhalte und AMA frei

Mit einer neuen Steam-Kampagne bindet Owlcat Games die Community aktiv in Warhammer 40,000: Dark Heresy ein.

Owlcat Games hat für Warhammer 40,000: Dark Heresy eine neue Wishlist-Kampagne auf Steam gestartet, die stark auf Community-Beteiligung setzt und zusätzliche Inhalte für das kommende CRPG freischalten soll.

Das System ist in mehrere Meilensteine unterteilt, die jeweils an die Anzahl der Steam-Wishlists gekoppelt sind. Mit steigender Unterstützung der Community werden nach und nach weitere Boni freigeschaltet.

Bereits ab 800.000 Wishlists sind erste digitale Zusatzinhalte geplant, darunter ein Wallpaper-Paket sowie kosmetische Anpassungen wie neue Frisuren, Tattoos und Augmentierungen. Diese Inhalte sollen teilweise über Community-Abstimmungen mitbestimmt werden.

Ab 1 Million Wishlists folgen zusätzliche Inhalte wie neue Musik für einen Servitor im Spielbereich Bastion Serpentis sowie exklusive Rüstungssets, ebenfalls mit Community-Einfluss auf die Gestaltung.

Bei 1,25 Millionen Wishlists ist ein besonderes Entwickler-Feature vorgesehen: eine „Ask Me Anything“-Session mit dem Entwicklerteam, bei der die Community selbst zwei Themenbereiche für den Austausch auswählen kann. Zusätzlich sind neue Charakterporträts im Spiel geplant.

Der letzte Meilenstein bei 1,5 Millionen Wishlists bleibt derzeit bewusst geheim und soll später enthüllt werden.

Mit der Kampagne verfolgt Owlcat Games einen klaren Community-Ansatz und bindet Spieler frühzeitig in die Entwicklung von Warhammer 40,000: Dark Heresy ein.

Der Titel erscheint für PC über Steam, GOG und den Epic Games Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.