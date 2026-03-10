Warhammer 40.000: Dark Heresy: Neuer Trailer enthüllt gnadenlose Chirurgin im Dienste der Inquisition

Owlcat Games hat im Rahmen des TurnBasedThursdayFest einen neuen Trailer zu Warhammer 40,000: Dark Heresy veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht Epione Spes – eine Chirurgin, deren brillanter Verstand nur von ihrer kompromisslosen Hingabe an Wissen und Pflicht übertroffen wird.

Epione Spes: Die Chirurgin, die keine Gnade kennt

Epione stammt aus hohem Hause, verlor jedoch ihren Status und kämpfte sich durch brutale Prüfungen bis in die Reihen der Inquisition. Dort perfektionierte sie Diagnose, Pharmakologie und chirurgische Präzision. In einer Galaxis voller Krankheit, Mutation und Verderbnis ist sie genau der Mann, den die Inquisition braucht, um Verwundete zu retten und Korrumpierte auszumerzen.

Ihr aktueller Auftrag führt sie tief in die Geheimnisse einer mysteriösen Seuche, die den Planeten Scintilla heimsucht. Wo andere längst zerbrochen wären, bleibt Epione kühl, analytisch und entschlossen.

Gefährlich im Kampf, unverzichtbar in der Untersuchung

Auf dem Schlachtfeld agiert Epione nicht nur als Feldsanitäter. Sie heilt Wunden, verabreicht Stimulanzien und hält ihre Kameraden kampffähig. Gleichzeitig ist sie im Nahkampf brandgefährlich: Mit Flammenwerfer und Skalpell setzt sie jedem Ketzer ein abruptes Ende.

Abseits der Kämpfe liefert sie durch ihr medizinisches Wissen wertvolle Hinweise für die Ermittlungen der Inquisition und hilft dabei, die Wahrheit hinter den Schatten des Calixis‑Sektors aufzudecken.

Alpha spielbar – so könnt ihr Epione selbst testen

Spieler können Epione bereits jetzt in der laufenden Alpha auf Steam erleben. Der Zugang erfolgt über die Collector’s Edition oder das Developer’s Digital Pack. Die Alpha bleibt mehrere Monate geöffnet, um Feedback zu sammeln und Spielern die Möglichkeit zu geben, ihren eigenen Weg als Akolyth zu formen.

Release und Plattformen

Warhammer 40,000: Dark Heresy erscheint für:

Windows PC (Steam, GOG, Epic Games Store)

PlayStation 5

Xbox Series X/S

Highlights im Überblick

Neuer Trailer stellt Chirurgin Epione Spes vor

Kombiniert Heilkunst, Analyse und brutale Nahkampffähigkeiten

Phantomhafte Ermittlungsarbeit für die Inquisition

Alpha auf Steam bereits spielbar

Release für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S bestätigt

Warhammer 40,000: Dark Heresy nimmt weiter Fahrt auf und präsentiert mit Epione eine der spannendsten Figuren des Spiels. Werdet ihr die Alpha ausprobieren und euch selbst ein Bild von ihr machen?