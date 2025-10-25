Warhammer 40.000: Dark Heresy: Open-Alpha-Termin steht fest

Die stille Jahreszeit steht vor der Tür, und was wäre da besser, als den Imperator mit ein bisschen fröhlichem Blutvergießen zu ehren?

Der gefeierte CRPG-Entwickler und – Publisher Owlcat Games feiert den Warhammer Day mit Details zu Neuigkeiten, die während des IGN Fan Fest Herbst-Showcase schon angedeutet wurden: Am 11. Dezember erscheint Warhammer 40,000: Rogue Trader für die Nintendo Switch 2; am 16. Dezember geht Warhammer 40,000: Dark Heresy in die Alpha.

Über die Alpha haben wir bereits berichtet und jetzt gibt es endlich einen Termin! Die beiden Launches runden ein erfolgreiches Jahr für Owlcat ab und 2026 geht es mit voller Power weiter.

Am 11. Dezember steuern das Leerenschiff des Rogue Trader den galaktischen Sektor der Nintendo Switch 2 für 49,99 € an.

Das beliebte CRPG Warhammer 40,000: Rogue Trader wird der erste Titel von Owlcat für Switch 2. Dank der Barmherzigkeit des Imperiums der Menschheit sind Switch-Spieler bald in der Lage, die Koronus-Weite zu erkunden, Handel zu treiben und zu erobern – aber sie sollten aufpassen, nicht den eigenen Ambitionen zum Opfer zu fallen.

Alle, die die Koronus-Weite auf anderen Plattformen erkunden, haben dank des neuen Updates 1.5 mit seinen zahlreichen QoL-Verbesserungen nun noch mehr Spaß in der Dunkelheit des 41. Jahrtausends. Informationen zu wichtigen Veränderungen und Neuheiten gibt es im Video-Update.

Spieler schlüpfen in Rogue Trader in die Rolle eines Freihändlers, Nachkommen einer altehrwürdigen Familie von wagemutigen Freibeutern, die über ein Handelsimperium herrschen und die Ränder des imperialen Machtbereichs im Namen des Imperators selbst erkunden. Dank der Handelsvollmacht verfügen Freihändler über unvorstellbare Privilegien und Befugnisse und sind außerdem damit beauftragt, die Grenzen des Imperiums zu erweitern.

Dem Spieler stehen dabei ein gigantisches Leerenschiff von immenser Stärke sowie eine riesige Crew, die nur darauf wartet, die Befehle ihres Anführers auszuführen, zur Verfügung.

Es obliegt dem Spieler, ihren Untergebenen Gnade zu erweisen oder ihnen mit Verachtung zu begegnen, dem Imperator treu zu bleiben oder sich mit Feinden der Menschheit zusammenzutun – jede Entscheidung des Freihändlers beeinflusst ganze Sonnensysteme und verändert die Ingame-Welt und ihre Bewohner.

Alpha zu Dark Heresy startet am 16. Dezember

Owlcats nächster Titel aus der Welt von Warhammer 40k, Warhammer 40,000: Dark Heresy startet am 16. Dezember in die Open Alpha. In der Alpha werden die Spieler zum Inquisitor, führen Nachforschungen durch, decken großangelegte Verschwörungen auf, meistern das taktische Kampfsystem und führen einen geheimen Kampf gegen die Häresie – alles im Namen des Gottimperators.

Spieler können sich der Alpha anschließen, indem sie zu Foundern werden und die Entwicklung des Titels über die Website von Owlcat Games unterstützen. Zugang zur Alpha ist einer der Vorteile, die Unterstützer des 79 $-Tier oder der 289$-Collectors Edition erhalten.

In Warhammer 40,000: Dark Heresy, dem zweiten narrativen Taktik-RPG im populären Grimdark-Universum, begeben sich die Spieler als Akolyth der Inquisition auf einen dunklen Pfad.

Vor dem Hintergrund der Noctis Aeterna und des Mysteriums des Tyrannensterns führen die Spieler eine Kriegsschar aus Begleitern an, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten – vom Wächter-Veteranen der Todeswelt Catachan bis hin zu bösartigen Xenos wie einem vogelartigen Söldner der Kroot.

Dank komplexer Nachforschungen, einem rundenbasierten Kampfsystem und Entscheidungen, die garantiert weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen, wird Dark Heresy ein atmosphärisches Abtauchen in die Brutalität und den Mystizismus einer der gefürchtetsten Institutionen des Imperiums. Das Spiel baut die in Rogue Trader eingeführten Ideen weiter aus und wird komplett vertonte Dialoge enthalten.