Warhammer 40.000: Dark Heresy: So bringt ihr Blood Angels zum Strahlen: Neues Warhammer-Maltutorial veröffentlicht

Für Hobbyisten und Sammler von Warhammer 40.000 gibt es neues Material direkt von Games Workshop. In einem aktuellen Video zeigt Moderator Ollie, wie ein Blood Angels Vanguard Veteran Schritt für Schritt bemalt werden kann.

Die Elitekrieger der Space Marines gehören zu den beweglichsten Einheiten ihres Ordens. Dank ihrer Sprungmodule können Vanguard Veterans große Distanzen überwinden, schnell auf Bedrohungen reagieren und Gegner im Nahkampf mit verheerender Effizienz ausschalten. Besonders in Armeen der Blood Angels passen sie thematisch hervorragend ins Gesamtbild.

Das Tutorial richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Hobby-Maler und führt durch sämtliche Arbeitsschritte – von den Grundfarben über Schattierungen bis hin zu den finalen Highlights.

Verwendete Farben

Base-Farben

Abbadon Black

Caliban Green

Corax White

Leadbelcher

Macragge Blue

Mephiston Red

Retributor Armour

Screamer Pink

Steel Legion Drab

Layer-Farben

Calgar Blue

Dawnstone

Fire Dragon Bright

Pink Horror

Screaming Skull

Stormhost Silver

Wild Rider Red

Contrast-Farben

Aethermatic Blue

Gore-Grunta Fur

Shade-Farben

Nuln Oil

Seraphim Sepia

Technical-Farben

Armageddon Dust

Lahmian Medium

Verwendete Pinsel

L Base

M Base

M Layer

S Dry

S Layer

Das neue Tutorial ist Teil der fortlaufenden Hobby-Reihe von Games Workshop, die Spielern dabei helfen soll, ihre Miniaturen auf den Spieltisch zu bringen. Neben Bemaltechniken finden sich auf dem offiziellen YouTube-Kanal zahlreiche weitere Videos zu Modellbau, Bemalung und Einstiegshilfen für das Warhammer-Universum.