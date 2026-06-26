Warhammer 40.000: Dark Heresy: So bringt ihr Blood Angels zum Strahlen: Neues Warhammer-Maltutorial veröffentlicht

Für Hobbyisten und Sammler von Warhammer 40.000 gibt es neues Material direkt von Games Workshop. In einem aktuellen Video zeigt Moderator Ollie, wie ein Blood Angels Vanguard Veteran Schritt für Schritt bemalt werden kann.
Die Elitekrieger der Space Marines gehören zu den beweglichsten Einheiten ihres Ordens. Dank ihrer Sprungmodule können Vanguard Veterans große Distanzen überwinden, schnell auf Bedrohungen reagieren und Gegner im Nahkampf mit verheerender Effizienz ausschalten. Besonders in Armeen der Blood Angels passen sie thematisch hervorragend ins Gesamtbild.
Das Tutorial richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Hobby-Maler und führt durch sämtliche Arbeitsschritte – von den Grundfarben über Schattierungen bis hin zu den finalen Highlights.
Verwendete Farben
Base-Farben
- Abbadon Black
- Caliban Green
- Corax White
- Leadbelcher
- Macragge Blue
- Mephiston Red
- Retributor Armour
- Screamer Pink
- Steel Legion Drab
Layer-Farben
- Calgar Blue
- Dawnstone
- Fire Dragon Bright
- Pink Horror
- Screaming Skull
- Stormhost Silver
- Wild Rider Red
Contrast-Farben
- Aethermatic Blue
- Gore-Grunta Fur
Shade-Farben
- Nuln Oil
- Seraphim Sepia
Technical-Farben
- Armageddon Dust
- Lahmian Medium
Verwendete Pinsel
- L Base
- M Base
- M Layer
- S Dry
- S Layer
Das neue Tutorial ist Teil der fortlaufenden Hobby-Reihe von Games Workshop, die Spielern dabei helfen soll, ihre Miniaturen auf den Spieltisch zu bringen. Neben Bemaltechniken finden sich auf dem offiziellen YouTube-Kanal zahlreiche weitere Videos zu Modellbau, Bemalung und Einstiegshilfen für das Warhammer-Universum.
1 Kommentar AddedMitdiskutieren
Cool, dass man hier auch sowas mal sieht.
Ist schon ein tolles Hobby, auch wenn man viel Zeit vor allem Geld einplanen muss.