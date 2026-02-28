Warhammer 40.000: Dark Heresy: So brutal wird der Kampf wirklich

Owlcat Games hat neues Kampfmaterial zu Warhammer 40.000: Dark Heresy vorgestellt und zeigt, wie das kommende CRPG sein Gefechtssystem weiterentwickelt.
Während Dark Heresy die grundlegenden Mechaniken von Rogue Trader beibehält, erweitert der Titel sie um zusätzliche Ebenen, die den Kampf taktischer und präziser gestalten. Charaktere können gezielt Schwachpunkte ihrer Gegner anvisieren, sowohl im Fernkampf als auch im Nahkampf, um Körperteile auszuschalten oder maximalen Schaden an einer bestimmten Stelle zu verursachen.
Die Präsentation hebt hervor, wie Agenten der Inquisition ganze Gruppen brechen können, indem sie ihre Gegner mit purer Überlegenheit überwältigen und Auseinandersetzungen frühzeitig beenden.
Die gezeigte Mechanik unterstreicht die Rolle der Inquisition, deren Vertreter darauf spezialisiert sind, Körper und Geist der Feinde der Menschheit zu zerschmettern. Warhammer 40.000: Dark Heresy rückt diese Härte in den Mittelpunkt und verbindet sie mit der bekannten taktischen Tiefe des Vorgängers.
Warhammer 40.000: Dark Heresy erscheint für Windows PC über Steam, GOG und den Epic Games Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die gezeigten Szenen verdeutlichen, wie das Spiel seine Identität als kompromissloses CRPG weiter schärft und den Fokus auf präzise, entschlossene Gefechte legt.
Finde ich cool und hoffentlich passen sie das Attributsmenü an, fand es bei Rogue Trader teilweise sehr nervig, die Attribute zu vergeben.
War generell sehr umständlich insgesamt, ich hoffe auch auf Verbesserungen in der Hinsicht auch von der technischen Seite.
Technisch müssten sie auch noch was nachlegen, das stimmt. Hatte gelegentlich Abstürze beim Laden der Planeten.
Bekomme richtig Lust auf das Spiel, der Inquisitor Heinrix war einer meiner Lieblingscharaktere in Rogue Trader.
Sieht nett aus muss vielleicht wieder mal reinschauen
Das kaufe ich mir zu 100 Prozent. Rogue Trader war einfach nur super