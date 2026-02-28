Warhammer 40.000: Dark Heresy: So brutal wird der Kampf wirklich

6 Autor: , in News / Warhammer 40.000: Dark Heresy
Übersicht
Image: Owlcat Games

Neues Gefechtsmaterial zu Warhammer 40.000: Dark Heresy zeigt, wie brutal der Kampf wirklich wird.

Owlcat Games hat neues Kampfmaterial zu Warhammer 40.000: Dark Heresy vorgestellt und zeigt, wie das kommende CRPG sein Gefechtssystem weiterentwickelt.

Während Dark Heresy die grundlegenden Mechaniken von Rogue Trader beibehält, erweitert der Titel sie um zusätzliche Ebenen, die den Kampf taktischer und präziser gestalten. Charaktere können gezielt Schwachpunkte ihrer Gegner anvisieren, sowohl im Fernkampf als auch im Nahkampf, um Körperteile auszuschalten oder maximalen Schaden an einer bestimmten Stelle zu verursachen.

Die Präsentation hebt hervor, wie Agenten der Inquisition ganze Gruppen brechen können, indem sie ihre Gegner mit purer Überlegenheit überwältigen und Auseinandersetzungen frühzeitig beenden.

Die gezeigte Mechanik unterstreicht die Rolle der Inquisition, deren Vertreter darauf spezialisiert sind, Körper und Geist der Feinde der Menschheit zu zerschmettern. Warhammer 40.000: Dark Heresy rückt diese Härte in den Mittelpunkt und verbindet sie mit der bekannten taktischen Tiefe des Vorgängers.

Warhammer 40.000: Dark Heresy erscheint für Windows PC über Steam, GOG und den Epic Games Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die gezeigten Szenen verdeutlichen, wie das Spiel seine Identität als kompromissloses CRPG weiter schärft und den Fokus auf präzise, entschlossene Gefechte legt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Warhammer 40.000: Dark Heresy

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. d4wGkw0n 33900 XP Bobby Car Geisterfahrer | 28.02.2026 - 16:18 Uhr

    Finde ich cool und hoffentlich passen sie das Attributsmenü an, fand es bei Rogue Trader teilweise sehr nervig, die Attribute zu vergeben.

    0
    • Katanameister 341500 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.02.2026 - 16:25 Uhr
      Antwort auf d4wGkw0n

      War generell sehr umständlich insgesamt, ich hoffe auch auf Verbesserungen in der Hinsicht auch von der technischen Seite.

      0
      • d4wGkw0n 33900 XP Bobby Car Geisterfahrer | 28.02.2026 - 18:08 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Technisch müssten sie auch noch was nachlegen, das stimmt. Hatte gelegentlich Abstürze beim Laden der Planeten.

        0
  2. Katanameister 341500 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.02.2026 - 16:24 Uhr

    Bekomme richtig Lust auf das Spiel, der Inquisitor Heinrix war einer meiner Lieblingscharaktere in Rogue Trader.

    0

Hinterlasse eine Antwort