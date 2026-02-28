Warhammer 40.000: Dark Heresy: So brutal wird der Kampf wirklich

Neues Gefechtsmaterial zu Warhammer 40.000: Dark Heresy zeigt, wie brutal der Kampf wirklich wird.

Owlcat Games hat neues Kampfmaterial zu Warhammer 40.000: Dark Heresy vorgestellt und zeigt, wie das kommende CRPG sein Gefechtssystem weiterentwickelt.

Während Dark Heresy die grundlegenden Mechaniken von Rogue Trader beibehält, erweitert der Titel sie um zusätzliche Ebenen, die den Kampf taktischer und präziser gestalten. Charaktere können gezielt Schwachpunkte ihrer Gegner anvisieren, sowohl im Fernkampf als auch im Nahkampf, um Körperteile auszuschalten oder maximalen Schaden an einer bestimmten Stelle zu verursachen.

Die Präsentation hebt hervor, wie Agenten der Inquisition ganze Gruppen brechen können, indem sie ihre Gegner mit purer Überlegenheit überwältigen und Auseinandersetzungen frühzeitig beenden.

Die gezeigte Mechanik unterstreicht die Rolle der Inquisition, deren Vertreter darauf spezialisiert sind, Körper und Geist der Feinde der Menschheit zu zerschmettern. Warhammer 40.000: Dark Heresy rückt diese Härte in den Mittelpunkt und verbindet sie mit der bekannten taktischen Tiefe des Vorgängers.

Warhammer 40.000: Dark Heresy erscheint für Windows PC über Steam, GOG und den Epic Games Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die gezeigten Szenen verdeutlichen, wie das Spiel seine Identität als kompromissloses CRPG weiter schärft und den Fokus auf präzise, entschlossene Gefechte legt.