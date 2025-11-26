Warhammer 40.000: Dark Heresy: Weiterer Companion enthüllt

Die Inquisition braucht loyale Anhänger in Warhammer: 40,000: Dark Heresy, und niemand ist loyaler als der Ogryn Conscript 0-118-B, genannt Cogg, der heute von Owlcat Games in einem neuen Companion-Trailer vorgestellt wurde.

Cogg wird Teil der Entourage des Inquisitors sein, die ab dem 16. Dezember in der Warhammer: 40,000: Dark Heresy-Alpha-Version auf Steam spielbar ist.

Cogg gehört zur Unterart der Abhumanen namens Ogryn: Diese mutierten Riesen sind robust, stark und nicht besonders intelligent, aber dem Imperium der Menschheit gegenüber äußerst loyal.

Cogg ist zwar immer noch nicht der Hellste, aber dank seiner biochemischen Ogryn-Neuralverstärkung (BONE) und seines Schädelimplantats denkt er schneller als die meisten seiner Brüder. Er diente in den Stoßtruppen des Astra Militarum als unaufhaltsame Tötungsmaschine, die weder Hindernisse noch Verletzungen kannte.

Nach einem tragischen Vorfall bleibt er in Hive Sibellus zurück, um dort zu verkümmern, bis der Inquisitor eingreift und seinem Leben einen neuen Sinn gibt.

Die Spieler können sich in dem bald erscheinenden Spiel Warhammer: 40,000: Dark Heresy selbst von Coggs panzerbrechender Kraft und Unzerstörbarkeit überzeugen.

Cogg wird bei der Veröffentlichung vollständig vertont sein, sein Synchronsprecher wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Interessierte Spieler können zum Entwicklungsprozess beitragen, indem sie an der Alpha teilnehmen und auf der Owlcat Games-Website Founder werden.

Der Zugang zur Alpha ist eine der Belohnungen, die in der 79-Dollar-Stufe und der 289-Dollar-Sammleredition enthalten sind.

Hier gibt es den Companion-Trailer zu Cogg: