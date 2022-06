Warhammer 40.000: Darktide: 4K-Auflösung mit 60 FPS für Series X bestätigt

Victor Magnuson hat technische Details zu Warhammer 40.000: Darktide verraten. In einem Interview sagte der Head of Design bei Fatshark, in welcher Auflösung und in welcher Framerate der Koop-Shooter auf den aktuellen Xbox Series-Modellen laufen wird.

Auf der Xbox Series X-Konsole wird Warhammer 40.000: Darktide laut Magnuson in 4K-Auflösung und mit 60 FPS dargestellt.

Bei dem Xbox Series S-Modell hingegen nannte er 1080p und 1440p, bei ebenfalls 60 FPS.

Am 13. September 2022 wird Warhammer 40.000: Darktide für Xbox Series X|S veröffentlicht. An diesem Tag wird es auch direkt über den Xbox Game Pass ohne weitere Kosten für Abonnenten spielbar sein.