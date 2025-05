Warhammer 40.000: Darktide: Galaktisches Aufeinandertreffen im Warhammer-Universum

In einem besonderen Crossover-Event vereinen Fatshark und Owlcat Games erstmals ihre beiden Warhammer-40.000-Titel Darktide und Rogue Trader.

Dabei taucht ihr tiefer denn je in das düstere Imperium des 41. Jahrtausends ein. Als Spielerinnen und Spieler von Darktide habt ihr ab sofort die Möglichkeit, den exklusiven Koronus-Talisman zu erhalten – ein kunstvoll gefertigtes Relikt, das einst dem Haus Von Valancius gehörte und nun eure Treue innerhalb der Mourningstar symbolisiert.

Gleichzeitig könnt ihr euch in Rogue Trader auf eine neue Gratis-Waffe freuen: die Sapper-Schaufel bringt die rohe Kampfintensität von Darktide in die Weiten des Koronus-Expanse. Für eine begrenzte Zeit bietet sich zudem die Gelegenheit, beide Spiele im exklusiven „Void and Hive Crossover Bundle“ auf Steam zu erwerben. Nutzt diese Chance, um eure Reise durch das Warhammer-Universum zu erweitern und das Imperium aus zwei einzigartigen Perspektiven zu erleben.

Warhammer 40.000: Darktide ist ab sofort auf Steam, im Windows Store, auf der Xbox Serie X/S und auf der PlayStation 5 erhältlich.