Warhammer 40.000: Darktide: Gameplay-Trailer zur Arbites-Klasse

Der unabhängige Entwickler Fatshark hat einen Gameplay-Trailer veröffentlicht, in dem er seine kommende Klasse, die Arbites, für Warhammer 40.000: Darktide vorstellt.

Der Trailer hebt die besonderen Waffen der Arbites und ihren Cyber-Mastiff-Begleiter hervor und enthüllt die Deluxe Edition der Klasse, die neben der Standard Edition am 23. Juni 2025 auf den Markt kommt.

Das Video bietet einen Blick auf die Arbites in Aktion. Fatshark kündigte außerdem an, dass am 12. Juni um 18:00 Uhr ein längeres Gameplay-Video erscheinen wird.

In dem Trailer jagen die Arbites Ketzer durch die Hive-Stadt Tertium, hetzen ihren treuen Cyber-Mastiff auf die Feinde und fällen ihr Urteil mit äußerster Härte.

Das Video schließt mit der Enthüllung der Deluxe Edition, die auf allen Plattformen für €18,99 erhältlich sein wird.

Warhammer 40.000: Darktide – Arbites Class Deluxe Edition enthält:

Arbites-Klasse

1 einzigartiges Klassen-Outfit

1 einzigartiges Gefährten-Outfit

1 Portraitrahmen

4 Waffenskins

Spieler können nun beide Versionen der Arbites-Klasse auf der Wunschliste haben. Alle Editionen werden ab dem 23. Juni auf allen Plattformen (PC, PlayStation 5 und Xbox X|S) zum Kauf verfügbar sein:

Standard Edition: €11.99

Deluxe-Edition: €18,99

Kosmetisches Upgrade (Upgrade auf Deluxe): €7.99