Warhammer 40.000: Darktide: Gamescom 2022 Trailer liefert Übersicht zum Spiel

Was euch in Warhammer 40.000: Darktide erwartet, erzählt euch der Entwickler im Gamescom 2022 Trailer.

Der unabhängige Entwickler Fatshark hat den Opening Night Live-Trailer zu seinem kommenden 4-Spieler-Koop-Spiel Warhammer 40.000: Darktide veröffentlicht.

Das Opening Night Live Video zeichnet ein düsteres Bild davon, was der Spieler erwarten kann – oder auch nicht – wenn er die Hive-Stadt Tertium betritt: keine Hilfe. Keine Verstärkung. Ihr seid die letzte Verteidigungslinie von Tertium. Ihr seid ein Ausgestoßener, aber am Ende zählen alle auf euch und eure Mannschaft. Kein Druck, nur brutale Realität im wahren Warhammer 40.000-Sinn des Wortes.

Erstellt euren einzigartigen Charakter, wählt eure Klasse, zieht in die Schlacht gegen Feinde, die direkt aus euren Albträumen stammen, steigt auf, stellt die Ausrüstung zusammen, die ihr verdient, und bereitet euch auf die nächste Schlacht vor.

Fatshark und Warhammer 40.000: Darktide sind diese Woche in Köln, Deutschland, auf der Gamescom. Darktide ist auf der Messe in Halle 7 am Stand von Level Infinite spielbar. Alle, die nicht an der Messe teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich unter www.playdarktide.com anzumelden, um in naher Zukunft die Gelegenheit zu haben, Darktide anzuspielen.

Martin Wahlund, CEO von Fatshark, sagte: „Es ist aufregend, wieder in Köln zu sein, um an der Gamescom teilzunehmen, und es ist sogar noch aufregender, Warhammer 40.000: Darktide auf der Messe spielbar zu haben. Wir können es kaum erwarten, die Reaktionen zu sehen, Feedback zu bekommen und uns eine ganze Woche lang mit anderen Spielern auszutauschen.“

Warhammer 40.000: Darktide wird am 30. November für PC veröffentlicht und soll kurz darauf auch für Konsolen erhältlich sein.