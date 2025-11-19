Warhammer 40.000: Darktide: Neue Klasse Hive Scum kämpft schmutzig

Für Warhammer 40.000: Darktide hat Fatshark die neue Klasse Hive Scum jetzt näher vorgestellt.

Kämpft schmutzig und werdet die Schlimmsten der Schlimmen mit Warhammer 40.000: Darktide’s nächster Klasse Hive Scum, die am 2. Dezember 2025 erscheint.

Der Hive Scum kommt schreiend aus den Tiefen des Bienenstocks und hinterlässt Zerstörung und Chaos in seinem Kielwasser. Diese gefährlichen Kartellanten repräsentieren die kriminellen Mächte, von denen manche behaupten, dass sie Tertium wirklich beherrschen.

Auf Chaos getrimmt

Dass der Abschaum des Bienenstocks Zugang zu Mixturen von eher zweifelhafter Herkunft hat, zeigt sich in ihrer charakteristischen, anpassbaren Stimme. Wählt eure persönliche Chemikalienmischung und wählt die Boni aus, mit denen ihr eure Feinde aufmischt.

Holt schließlich euer Toxin-Kit heraus: Taucht eure Säge in giftige Beschichtungen und kontrolliert die Straßen mit anhaltenden Chemiebomben, die eure Feinde zum Abschuss freigeben.

Rasendes Gameplay & Dual-Wielding

Diese Revolverhelden und Klingenschmiede haben einen raffinierten Trick im Ärmel. Zum ersten Mal in Darktide gibt es eine Klasse, die wirklich zwei Waffen beherrscht. Mit zwei Pistolen könnt ihr eure Feinde mit Feuerkraft überwältigen, und mit zwei Messern seid ihr ein effizienter Killer, wenn es eng wird.

Der Abschaum des Bienenstocks ist ein Experte für behelfsmäßige Waffen: von groben Spießen über brutale Brechstangen bis hin zu grausamen Sägen für knochenzerfetzende Nahkämpfe. Sprüht und betet aus der Ferne mit euren doppelten Autopistolen und Stummelpistolen; gießt Blei, brecht die Reihen auf und bleibt nicht in der Nähe.

Erobert Tertium zu euren Bedingungen

Entfesselt euren Spielstil mit dem Hive Scum-Talentbaum: Werdet ein hyperaggressiver Hybridkämpfer; spezialisiert euch auf Fernkampfwaffen mit Sprengstoffen und Giften; schleicht euch rein und verschwindet, bevor die Ketzer als glasäugiger Schläger zurückschlagen – oder bahnt euch euren eigenen Weg irgendwo dazwischen.

Egal, wie ihr vorgeht, euch stehen brutale Fähigkeiten zur Verfügung: Zerreißt eure Feinde mit euren Fähigkeiten, kontrolliert die Straßen, indem ihr eure Gegner mit Blendgranaten desorientiert, oder erledigt Eliten und Monster mit einem einzigen Schlag mit einem verheerenden Raketenwerfer.

Bringt sie zum Kauern

Erzählt eure Geschichte durch neu gestaltete Ganzkörpertattoos, düstere Frisuren und die allerersten Gesichtsbemalungen. Wählt aus sechs verschiedenen Stimmsätzen für drei Persönlichkeiten, damit euer Hive Scum nicht nur so aussieht, wie er aussieht: Er ist es. Verschafft euch Respekt und sorgt dafür, dass sich die Straßen von Atoma an euren Namen erinnern.

Hive Scum folgt auf die Klasse der Arbites, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde.

Die Klasse Hive Scum steht ab heute auf der Wunschliste und wird am 2. Dezember auf allen Plattformen zum Preis von $11,99 / €11,99 erhältlich sein.