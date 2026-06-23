Warhammer 40.000: Darktide: Skitarii Class Update mit neuen Fähigkeiten und Content

Mit dem neuen Update für Warhammer 40,000: Darktide führt Entwickler Fatshark eine der größten Erweiterungen seit Release ein: die neue spielbare Klasse Skitarii. Gleichzeitig starten weitere Inhalte wie das Live-Event Dark Rites, neue Expeditionen sowie zusätzliche Gegnertypen.

Die Skitarii-Class bringt eine völlig neue Spielweise in die Schlacht um Tertium. Als cybernetisch verbesserte Eliteeinheiten des Adeptus Mechanicus verfügen sie über ein breites Arsenal ikonischer Waffen und starke taktische Flexibilität. Unterstützt werden sie von bis zu drei Servo-Schädeln, die unterschiedliche Funktionen übernehmen können – von Hacking-Unterstützung über Heilung bis hin zu offensiven Flammenangriffen.

Ein zentrales Element ist die starke Anpassbarkeit. Die Skitarii Alpha Primus besitzen einen nicht-linearen Talentbaum, der unterschiedliche Spielstile erlaubt – vom präzisen Fernkämpfer über aggressive Nahkampf-Spezialisten bis hin zu energiegeladenen Hybrid-Builds. Zusätzlich lassen sich Herkunft, Materialien und visuelle Elemente individuell konfigurieren.

Auch das neue Waffenarsenal ist umfangreich. Spieler erhalten Zugriff auf klassische Adeptus-Mechanicus-Waffen wie Arc-Waffen, Phosphor-Blaster, Transonic-Klingen und Galvanic-Gewehre, die für extreme Zerstörungskraft stehen.

Parallel zur neuen Klasse startet das Live-Event Heretical Artifacts, bei dem Spieler gestohlene Relikte sichern und sich einer von zwei Fraktionen anschließen können. Je nach Wahl profitieren Teams entweder von erhöhter Beweglichkeit und Angriffsgeschwindigkeit oder von massiv gesteigertem Schaden inklusive Feuer-Boni.

Das Update wird ergänzt durch neue Expeditionsinhalte, eine frische Scavenge-Zone sowie zwei neue Gegnertypen: die Scab- und Dreg-Vanguard-Einheiten, die mit Schilden und hoher Mobilität neue taktische Herausforderungen bieten.

Mit der Skitarii Class setzt Darktide damit einen weiteren großen Schritt in Richtung langfristiger Content-Erweiterung und vertieft das ohnehin düstere Warhammer-Universum um eine technisch und spielerisch stark ausgebaute Klasse.