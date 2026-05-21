Warhammer 40.000: Darktide: Skitarii-Klasse erscheint am 23. Juni

Am 23. Juni erhält Warhammer 40,000: Darktide eine neue spielbare Klasse. Mit den Skitarii Alpha Primus erweitert Entwickler Fatshark den Koop-Shooter um Elitekrieger des Adeptus Mechanicus.

Die neuen Einheiten gelten als fanatisch loyale Vollstrecker des Omnissiah und sollen verhindern, dass die Geheimnisse von Hive Tertium in die Hände der Häretiker fallen. Laut offizieller Beschreibung werden die Skitarii kompromisslos gegen sämtliche Bedrohungen vorgehen.

Der Reveal-Trailer präsentiert erste Kampfszenen der neuen Klasse und zeigt die charakteristische Ästhetik der kybernetisch verstärkten Soldaten des Mechanicus. Zusätzlich veröffentlichte Fatshark ein weiteres Entwickler-Video, in dem das Team ausführlicher über die Designphilosophie und die Integration der Skitarii in das bestehende Gameplay spricht.

Für Warhammer 40,000: Darktide erscheint die Skitarii-Klasse am 23. Juni für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Warhammer 40,000: Darktide – Skitarii Class Reveal Trailer

Warhammer 40,000: Darktide Devs Talk Skitarii Class