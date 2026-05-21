Warhammer 40.000: Darktide: Skitarii-Klasse erscheint am 23. Juni

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Image: Fatshark

Warhammer 40,000: Darktide enthüllt Skitarii-Klasse mit neuem Trailer.

Am 23. Juni erhält Warhammer 40,000: Darktide eine neue spielbare Klasse. Mit den Skitarii Alpha Primus erweitert Entwickler Fatshark den Koop-Shooter um Elitekrieger des Adeptus Mechanicus.

Die neuen Einheiten gelten als fanatisch loyale Vollstrecker des Omnissiah und sollen verhindern, dass die Geheimnisse von Hive Tertium in die Hände der Häretiker fallen. Laut offizieller Beschreibung werden die Skitarii kompromisslos gegen sämtliche Bedrohungen vorgehen.

Der Reveal-Trailer präsentiert erste Kampfszenen der neuen Klasse und zeigt die charakteristische Ästhetik der kybernetisch verstärkten Soldaten des Mechanicus. Zusätzlich veröffentlichte Fatshark ein weiteres Entwickler-Video, in dem das Team ausführlicher über die Designphilosophie und die Integration der Skitarii in das bestehende Gameplay spricht.

Für Warhammer 40,000: Darktide erscheint die Skitarii-Klasse am 23. Juni für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Warhammer 40,000: Darktide – Skitarii Class Reveal Trailer

Warhammer 40,000: Darktide Devs Talk Skitarii Class

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2 Kommentare Added

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  1. Ralle89 152285 XP God-at-Arms Bronze | 21.05.2026 - 19:59 Uhr

    Schön das noch ne Klasse kommt vielleicht versuch ich die mal

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  2. Katanameister 433540 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 21.05.2026 - 20:03 Uhr

    Leider ist erstmal die Luft raus bei mir mit dem Spiel, aber vielleicht bekomme ich doch noch mal Lust drauf, schade dass die ganzen Inhalte so spät gekommen sind.

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