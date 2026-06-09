Warhammer 40.000: Darktide: Skitarii: Neues Gameplay zeigt die Krieger des Adeptus Mechanicus

Warhammer 40,000: Darktide hat bei der PC Gaming Show einen neuen Trailer zur kommenden Skitarii-Klasse erhalten und gewährt einen weiteren Blick auf die kybernetisch verbesserten Krieger des Adeptus Mechanicus.

Das gezeigte Material präsentiert die charakteristische Ausrüstung der Skitarii, ihre futuristischen Waffen sowie ihre unverkennbare Präsenz auf dem Schlachtfeld. Als fanatische Diener des Maschinengottes ziehen sie künftig gegen die Horden von Tertium in den Krieg.

Die Skitarii gehören zu den bekanntesten Fraktionen des Imperiums und kombinieren menschliche Kampfkraft mit umfangreichen kybernetischen Verbesserungen. Der Trailer deutet an, dass sich die neue Klasse sowohl optisch als auch spielerisch deutlich von den bisherigen Archetypen unterscheiden wird.

Mit dem Update erweitert Entwickler Fatshark die verfügbaren Klassen um eine weitere ikonische Einheit aus dem Warhammer-40.000-Universum. Spieler erhalten damit die Möglichkeit, die Schlachtfelder von Atoma Prime erstmals als Mitglied des Adeptus Mechanicus zu betreten.

Passend zur bevorstehenden Veröffentlichung können Interessierte die neue Klasse bereits auf Steam ihrer Wunschliste hinzufügen. Darüber hinaus haben PlayStation-Plus-Mitglieder aktuell die Möglichkeit, das Hauptspiel zu sichern und sich auf den Einsatz der Skitarii vorzubereiten.

Die Skitarii-Klasse erscheint am 23. Juni für Warhammer 40,000: Darktide.