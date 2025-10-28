Warhammer 40.000: Darktide: Spezielle Jubiläums-Roadmap enthüllt

Pünktlich zum Warhammer Day enthüllt Fatshark eine spezielle Jubiläums-Roadmap, die über einen Monat lang Inhalte für Vermintide 2 und Darktide bietet.
Die Kampagne bringt einen vollgepackten Kalender mit Events und Inhalten für beide Titel, einschließlich der Enthüllung der nächsten spielbaren Klasse von Darktide, die für den 11. November geplant ist. Unten findet ihr den vollständigen Kalender der Aktivitäten, damit Tide-Fans ihre Teilnahme planen können:
- 21. Oktober: Darktide – Sonderveranstaltung „Gestohlene Rationen“ (21. Oktober bis 10. November 2025)
- 23. Oktober: Vermintide 2 – Secret Night Event (Oct 23 – Nov 2, 2025)
- 11. November: Darktide – New Class Reveal
- 20. November: Vermintide 2 – Rückkehr zum Reik (Veröffentlichung)
- 2. Dezember: Darktide – Kostenloses Update & Special Event (Details folgen!)
- 9. Dezember: Vermintide 2 – Geschenke des Wolfsvaters (9. Dezember 2025 – 3. Januar 2026)
Darktide werde ich wohl erst mal nicht mehr zocken, Vermintide 2 ist noch unberührt auf dem Pile, wäre vielleicht die Gelegenheit anzufangen.