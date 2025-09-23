Warhammer 40.000: Darktide: Wellenmodus Mortis Trials mit neuen Inhalten

Kehrt in Warhammer 40.000: Darktide zurück zum Wellenmodus Mortis Trials, jetzt mit einer neuen Arena, neuen Waffen und einem neuen Gegner.

Fatshark hat den Haupt-Trailer für sein neuestes kostenloses Update für Warhammer 40.000: Darktide, Bound By Duty, veröffentlicht, das heute erscheinen wird.

Dieses kostenlose Update fügt eine neue Arena, neue Buff-Familien und neue Memory Echoes zu Mortis Trials hinzu, dem roguelike- und wellenbasierten Modus von Darktide.

Das Update bringt außerdem eine neue Waffenfamilie, zwei neue Waffenmarken, einen neuen Gegner, Aktualisierungen des Talentbaums, ein zeitlich begrenztes Sonderereignis und vieles mehr.

Bound By Duty wird für alle Darktide-Spieler auf PC (Steam und Microsoft Store), Xbox Series X|S und PlayStation 5 kostenlos verfügbar sein.

Was ist im kostenlosen Update „Bound By Duty“ enthalten:

Neue Mortis-Prüfungsarena „Theatre of Rectitude“: Betretet erneut die Visionen, die von Sefoni, dem Psioniker des Schiffes, in einer brandneuen Arena beschworen werden, die von der Mission „Clandestium Gloriana“ und ihrem gefrorenen Adeptus Mechanicus Foundryplex inspiriert ist.

Zwei neue Indulgences-Archetypen: bieten zusätzliche Buffs, die die Bandbreite der Kampfstile innerhalb der Mortis Trials erweitern. Emperor Favored: Gewährt eine Erhöhung der kritischen Trefferchance und des kritischen Schadens sowie Effekte, die bei kritischen Treffern ausgelöst werden. Diese Buffs sind stapelbar: Die anfänglichen Gewinne mögen bescheiden erscheinen, aber sie summieren sich und unterstützen später im Spielverlauf mächtige, auf kritische Treffer ausgerichtete Builds. Goliath: Konzentriert sich eher auf Mobilität und Widerstandsfähigkeit als auf Schadensreduzierung: Immunität gegen Unterdrückung und Taumeln, Ausdauersteigerungen und Optionen zur Massenkontrolle. Ein bemerkenswerter Buff lässt Gegner taumeln, wenn ihr sprintet, sodass ihr euch auch in bedrängter Lage durch Horden kämpfen könnt.

Neue Erinnerungs-Echos: Mehrere neue Kapitel, die die Hintergrundgeschichten der NPCs erweitern und durch Sefonis Visionen zwischen den Wellen mehr über die Vergangenheit von Mourningstar enthüllen.

Neuer Gegner, Scab-Plasmakanonier: Ein gefährlicher neuer Spezialgegner gesellt sich zu Darktide. Der Scab-Plasmakanonier verfügt über eine mächtige Plasmakanone, sodass Spieler ihre Taktik anpassen und sich auf intensive Angriffe mit hohem Schaden gefasst machen müssen. In jeder Mission, in der dieser Gegner auftaucht, wird es heiß hergehen.

Neue Veteranenwaffe, das Power Falchion: Eine einseitige, einhändige Power-Waffe, die als Gegenstück zum Power Sword dient. Ihre Spezialaktion funktioniert wie die Relic Blade des Zealots: Durch Aktivieren der Spezialaktion wird das Falchion verstärkt, bis sich seine Hitzeleiste füllt. Dann überhitzt es sich und die Spezialaktion ist gesperrt, bis die Leiste leer ist. Diese Waffenfamilie verfügt über zwei Marken.

Neue Boltpistolen- und Bolzengewehr-Markierungen: Boltpistole Mk VI Godwyn-Branx und Bolzengewehr Mk III Locke. Beide Markierungen betonen explosive Effekte: größere Explosionen und deutlich mehr Explosionsschaden bei Treffern oder Tötungen im Vergleich zu anderen Markierungen ihrer Familien.

Talentüberarbeitungen und Klassenausgleich: Erhöhte Flexibilität und Spielerautonomie in den Bäumen „Veteran", „Zealot" und „Psyker" durch ein offeneres Layout. Das übergeordnete Ziel war es, einen besseren Ausgleich, mehr Build-Vielfalt und bedeutungsvollere Entscheidungen für alle Klassen zu schaffen. Die Talente „Ogryn" und „Arbites" wurden ebenfalls leicht überarbeitet!

Spezialereignis „Geschmuggelte Munition": Die Streitkräfte der verräterischen 6. Division haben lokale Plasmawaffenlager überfallen. Die Spieler müssen diese gefährlichen Trupps aufspüren und ausschalten. Eine Taschenlampe ist dabei sehr nützlich, da dieses Ereignis immer mit schlechten Sichtverhältnissen wie „Lüftungsausfall", „Licht aus" oder „Stromausfall" einhergeht.

Neuer Havoc-Modifikator, Contaminated Stimms: Der Endgame-Modus von Darktide wird um einen neuen Modifikator erweitert. Stellt euch einer herausfordernden Flut von Feinden, die sich mit Stimms verstärken. Darüber hinaus kehrt das zuvor durchgeführte Special Event „Rotten Armor" als Modifikator für Havoc zurück.

Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit: Darktide wird einige Verbesserungen erhalten, darunter einen Ausweichzähler und eine neue Anzeige auf dem Bildschirm, die die verbleibenden Ausweichmanöver anzeigt. So können Spieler jederzeit sehen, wann sie ausweichen können und wann ihnen keine Ausweichmanöver mehr zur Verfügung stehen. Außerdem können Spieler Missionen aus der Kampagne „Battle for Tertium" erneut spielen.