Warhammer 40.000: Rogue Trader: DLC 3 „The Infinite Museion“ jetzt verfügbar

Owlcat Games hat mit „The Infinite Museion“ das dritte DLC für Warhammer 40,000: Rogue Trader veröffentlicht. Die Erweiterung ist ab sofort für PC, PlayStation und Xbox verfügbar und fügt dem Rollenspiel neue Inhalte, Systeme und eine zusätzliche Story-Ebene hinzu.

Im Mittelpunkt der neuen Geschichte steht der legendäre Necron-Overlord Trazyn der Unendliche, dessen Interesse an der von Valancius-Dynastie eine Kette mysteriöser Ereignisse auslöst. Der Rogue Trader wird dabei in eine Schatzsuche hineingezogen, die tief in die Geschichte der Dynastie führt.

Das DLC ist vollständig in die Hauptkampagne integriert und erweitert das Spiel um neue Spielzeit sowie zusätzliche narrative Inhalte. Außerdem wird ein neuer Begleiter eingeführt:

Eogunn Februs, ein Xenarite-Techpriester

Begleitet von seinem Servo-Schädel Nuncius

Fokus auf verbotenes Wissen und experimentelle Technologie

Ein zentrales neues Feature ist das sogenannte „Sector Bionica“-System, das als Erweiterung des Schiffes dient. Dort können Spieler neue Bionics freischalten und sowohl den Hauptcharakter als auch die Crew mit Augmentierungen verbessern.

Weitere Inhalte des DLCs:

Neue Story-Kampagne rund um Trazyn den Unendlichen

Erkundung geheimer Bereiche und Relikte

Neues Augmentationssystem für Charakter-Verbesserungen

Neue Gegner und gefährliche Schauplätze

Erweiterung der Spielmechaniken durch Bionics

Mit „The Infinite Museion“ liefert Owlcat Games eine der umfangreichsten Erweiterungen seit dem Launch von Rogue Trader und erweitert sowohl Story als auch Gameplay deutlich.