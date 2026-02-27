Warhammer 40.000: Rogue Trader: DLC bringt Trazyns wahnsinnige Sammelgier ins Spiel

Erster Teaser zu The Infinite Museion für Warhammer 40.000: Rogue Trader zeigt exzentrischen Necron‑Overlord.

Owlcat Games hat einen neuen Teaser zum dritten DLC des CRPG Warhammer 40.000: Rogue Trader vorgestellt.

Unter dem Titel The Infinite Museion rückt der mächtige und exzentrische Necron‑Overlord Trazyn in den Mittelpunkt, dessen unstillbare Jagd nach außergewöhnlichen Artefakten und seltenen Exemplaren die Handlung prägt. Die Präsentation deutet an, wie seine manipulative Art die Ereignisse des DLC antreibt.

Wie bei allen Erweiterungen von Warhammer 40.000: Rogue Trader fügt sich The Infinite Museion nahtlos in das Hauptspiel ein und erweitert die bestehende Geschichte um neue Orte, Quests, Hintergrundwissen und Artefakte.

Dieses Mal steht das Thema Necrons im Zentrum, wodurch Spieler ihre Charaktere mit einzigartigen Implantaten ausstatten können, die bei der Erkundung artefaktreicher Gebiete zum Einsatz kommen. Währenddessen zieht Trazyn im Hintergrund die Fäden, um die Gruppe für seine eigenen Ziele zu nutzen.

Spieler dürfen sich auf weitere Enthüllungen freuen, darunter zusätzliche Inhalte und einen neuen Begleiter, der das Team im Verlauf des DLC verstärken wird.