Warhammer 40.000: Rogue Trader: Erweiterung bringt unerwartete Bedrohungen

In Void Shadows, der ersten Erweiterung zu Warhammer 40K: Rogue Trader, lauern ab heute unerwartete Bedrohungen

CRPG-Entwickler- und Publisher Owlcat Games lädt Spieler ab heute ein, in Void Shadows, der ersten Erweiterung zu Warhammer 40,000: Rogue Trader, Bedrohungen aus den Tiefen ihres eigenen Leerenschiffs auszumerzen.

Die Erweiterung ist jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam, GOG und Epic Games Store erhältlich und liefert viele Stunden brandneuer Inhalte, die komplett in die Hauptstory integriert sind.

In der fesselnden neuen Story tauchen Spieler in der Rolle des Lord Captain tiefer in das Leben der Bewohner ihres Leerenschiffs ein und stellen sich einer dunklen Bedrohung aus den tiefsten Winkeln des Schiffs: Dem Kult der Genstehler.

Diese abartige Xenos-Variante agiert aus den Schatten heraus und infiziert die Crew mit dem eigenen genetischen Code, um sie zu konvertieren und langsam ihren eigenen, perversen Zielen unterzuordnen.

Glücklicherweise hat der Lord Captain eine neue Begleiterin an seiner Seite, die Todeskult-Assassinin Kibellah. Wie der Name schon sagt, verehren Mitglieder von Todeskulten den Imperator durch die Kunst des Todes und des Tötens.

Eine dieser Gruppen arbeitet seit Generationen aus den Schatten heraus für das Geschlecht der Von Valancius und hat nun die Aufmerksamkeit des mächtigen Lord Captain auf sich gezogen. Dabei treffen die Spieler auf Kibellah, die zweitplatzierte Assassinin ihres Kultes.

Wer ihre Loyalität und vielleicht sogar ihre Bewunderung gewinnt (unabhängig vom Geschlecht des Lord Captain möglich), kann gemeinsam die Xenos-Bedrohung aus dem Inneren des Leerenschiffs bekämpfen.

Nach dem Release von Void Shadows widmet sich das Team dem großen Patch 1.3, das jede Menge QoL- Updates und wichtige Änderungen an vielen Bereichen beinhalten wird.

Die zweite Erweiterung befindet sich bereits in Entwicklung und erscheint nächstes Frühjahr.

Der Release-Trailer zu Void Shadows: