Warhammer 40.000: Rogue Trader: Owlcat Games veröffentlicht Lex Imperialis DLC

Owlcat Games gibt dem Lord Captain ab heute Zugang zum langerwarteten zweiten Warhammer 40,000: Rogue Trader-DLC Lex Imperialis. Spieler auf allen Plattformen haben nun die Gelegenheit, zu Legenden des Heiligen Imperiums zu werden und die Koronus-Weite zu erleben wie nie zuvor.

Lex Imperialis ist die zweite große Erweiterung für Warhammer 40,00: Rogue Trader. Die eiserne Faust des imperialen Gesetzes schließt sich um den Lord Captain und seine Crew, mit einer neuen 15-stündigen Storyline, welche die unbestechlichen Vollstrecker der Adeptus Arbites sowie einen neuen Begleiter einführt – den grimmigen und unermüdlichen Solomorne Anthar.

Neue tierische Kampfbegleiter wie kybernetische Adler oder Cyber-Doggen beeinflussen sowohl das Gameplay als auch die Story von Rogue Trader.

Owlcat gab vor Kurzem Details zum zweiten Season Pass für Warhammer 40,000: Rogue Trader bekannt, der zwei neue Erweiterungen und ein Kosmetik-Paket enthalten wird. Der dritte große DLC wird Spielern Zugang zu einem Necron-Bunker, kuratiert von Trazyn, dem Unendlichen, geben.

Dort können sie uralte Wächter herausfordern und Relikte aus dem Vermächtnis der von Valancius-Dynastie entdecken. Der vierte DLC führt in den surrealen Leerenschiffs-Friedhof Processional of the Damned – und in den Abgrund von Wahnsinn und Mysterien. Jeder der DLCs wird einen neuen Begleiter, komplett in die Hauptstory integrierte Quests, neue Mechaniken und noch vieles mehr umfassen.

Vorbesteller des Season Pass 2 erhalten zudem das exklusive Appearance Pack mit neuen Frisuren und Implantaten, um ihren Lord Captain noch individueller zu gestalten.

Features von Warhammer 40,000: Rogue Trader – Lex Imperialis

Eine packende neue Story: Eine spannungsgeladene Erzählung, in der Entscheidungen als Richter und Gerichteter Einfluss auf das gesamte Imperium haben.

Eine spannungsgeladene Erzählung, in der Entscheidungen als Richter und Gerichteter Einfluss auf das gesamte Imperium haben. Dynamische neue Mechaniken: Taktische Neuerungen mit brandneuen tierischen Begleitern, die den Kämpfen neue Aspekte hinzufügen. Die neugefundenen Fähigkeiten der Begleiter des Lord Captain verändern das Kampfgeschehen dauerhaft.

Taktische Neuerungen mit brandneuen tierischen Begleitern, die den Kämpfen neue Aspekte hinzufügen. Die neugefundenen Fähigkeiten der Begleiter des Lord Captain verändern das Kampfgeschehen dauerhaft. Ein Begleiter, der keine Kompromisse eingeht: Solomorne Anthar, der erfahrene Offizier der Adeptus Arbites, hat sich ganz der imperialen Justiz verschrieben – und seinem schwelenden Hass auf Kriminelle. Er wird von seiner treuen Cyber-Dogge begleitet und verfügt über mächtige Kampffähigkeiten sowie eine sehr persönliche Geschichte, die es aufzudecken gilt.

Solomorne Anthar, der erfahrene Offizier der Adeptus Arbites, hat sich ganz der imperialen Justiz verschrieben – und seinem schwelenden Hass auf Kriminelle. Er wird von seiner treuen Cyber-Dogge begleitet und verfügt über mächtige Kampffähigkeiten sowie eine sehr persönliche Geschichte, die es aufzudecken gilt. Die Adeptus Arbites haben ihren Auftritt: Die unbestechlichen Vollstrecker des imperialen Gesetzes erscheinen mitsamt ihrer typischen Bewaffnung, welche die Dynamik und Taktik des Schlachtfelds neu definiert. Ihr umfangreiches Arsenal ist Ausdruck ihrer Position als Elitesoldaten und ihres unermüdlichen Bestrebens nach Recht und Ordnung.

Warhammer 40,000: Rogue Trader – Lex Imperialis ist ab sofort für Steam, GOG und im Epic Games Store, sowie für Konsole auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar.

Ab dem 26. Juli ist Warhammer 40,000: Rogue Trader als Teil des Summer Sales um 50% reduziert erhältlich.