Warhammer 40.000: Rogue Trader: The Infinite Museion erscheint am 11. Juni 2026

Warhammer 40,000: Rogue Trader erhält mit „The Infinite Museion“ am 11. Juni 2026 die dritte Story-Erweiterung des Rollenspiels. Im Mittelpunkt steht dabei der legendäre Necron-Sammler Trazyn the Infinite.

Die Erweiterung führt Spieler in das namensgebende Infinite Museion, einen ikonischen Tresor voller seltener Artefakte und Relikte aus dem Warhammer-40.000-Universum. Während der neuen Handlung stehen Entscheidungen rund um Trazyns Pläne im Fokus: Spieler können den berüchtigten Sammler unterstützen oder sich gegen seine Vorhaben stellen.

Zusätzlich erweitert das DLC neue Augmentierungen und Ausrüstungsoptionen, mit denen sich die eigene Gruppe weiter individualisieren lässt. Der Release-Date-Trailer liefert bereits erste Eindrücke der neuen Schauplätze, Technologien und Gegner.

The Infinite Museion erscheint am 11. Juni 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Warhammer 40,000: Rogue Trader ist dazu im Xbox Game Pass spielbar.