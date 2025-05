Warhammer 40.000: Rogue Trader: Zweite große Erweiterung vorgestellt

Lex Imperialis, die zweite große Erweiterung zu Warhammer 40,00: Rogue Trader, zwingt den Spielern die eiserne Faust des Imperialen Gesetzes auf.

Eine neue, 15 Stunden umfassende Geschichte, stellt die Adeptus Arbites vor, eine Fraktion bestehend aus integren Vollstreckern, sowie einen neuen Begleiter, den grimmigen und unermüdlichen Solomorne Anthar. Der DLC fügt dem Gameplay und der Lore des Titels dank tierischer Kampfbegleiter wie kybernetischen Adlern und Cyber-Doggen eine neue Ebene hinzu und erscheint am 24. Juni 2025.

Mit dem Season Pass 2 erhält Warhammer 40,000: Rogue Trader neue Geschichten! Der frisch angekündigten zweite Season Pass zu Warhammer 40,000: Rogue Trader umfasst zwei neue Erweiterungen und ein Cosmetic-Pack: Die dritte große Erweiterung wird Spielern Zugang zu einem Necron-Bunker geben, kuratiert vom ikonischen Trazyn, dem Unendlichen. Der Lord Captain und seine Crew fordern antike Wächter heraus und entdecken Relikte, die mit dem Vermächtnis der von Valancius-Dynasty zu tun haben. In der vierten Erweiterung erkunden die Spieler den surrealen Leerenschiffsfriedhof, der als Processional of the Damned bekannt ist, und in dem ein Trip durch Wahnsinn und Geheimnisse auf sie wartet. Jeder der DLCs wird einen neuen Begleiter einführen und komplett in die Hauptstory integrierte neue Quests, neue Mechaniken und je ca. 15 Stunden Gameplay bieten.

Wer den Season Pass vorbestellt, erhält ein exklusives Paket mit Kosmetikgegenständen, das sofort verfügbar ist, um den Lord Captain noch individueller zu gestalten.

Während des Warhammer Skulls Sales ist Warhammer 40,000: Rogue Trader um 50 % reduziert auf Steam, GOG, dem Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erhältlich.

Der Trailer: