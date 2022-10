Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef: Fetziger Launch-Trailer zum Run-and-Gun-Abenteuer

Rogueside und Games Workshop geben heute bekannt, dass der Run & Gun-Plattformer Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef ab sofort für PC (via Steam und GOG.com) und Nintendo Switch erhältlich ist. Die Versionen für Xbox One und Xbox Series X|S werden ab dem 25. Oktober erhältlich sein, während die Versionen für PlayStation 4 und PlayStation 5 am 2. Dezember erscheinen werden.

Ein neuer Launch-Trailer zeigt die Boyz in ihrer ganzen Pracht, wie sie in der chaotischen Kampagne des Spiels die Menschen auf Luteus Prime in die Luft jagen, bevor sie weitere Boyz für ein explosives Multiplayer-Chaos zusammentrommeln.

Zur Feier des Starts wird ein spezieller fünfteiliger Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef-Webcomic auf der Warhammer-Community-Seite veröffentlicht, der fünf miteinander verbundene Minigeschichten enthält, die die Ereignisse des Spiels einleiten.

Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef ist ein handgezeichnetes 2D-Run-and-Gun-Abenteuer, das euch auf einen wilden Ritt aus Dakka, Blut und Explosionen mitnimmt! Kämpft euch euren Weg durch die Hive-Stadt Luteus Prime, kämpft gegen Menschen, Orks und Genestealer-Kultisten und holt euch am Ende euren üppigen Haarschopf aus den Händen des Warbosses Gutrekka!

Features

Klassisches 2D-Side-Scrolling, vollgepackt mit intensiver Action, witzigen Einzeilern, schreienden Todesfällen und komischen Dialogen!

Wählt eure Klasse, indem ihr zwischen vier verschiedenen Charakteren wählt, jeder mit seinem eigenen, einzigartigen Werkzeugkasten, getreu der Überlieferung von Warhammer 40.000.

Fügt mit einem ganzen Arsenal von Waffen Chaos zu euren Händen hinzu. Erweitert euer Arsenal mit bis zu zwanzig verschiedenen Waffen. Man kann nie zu viel Dakka haben!

Entfesselt euer Waaagh! zum richtigen Zeitpunkt! Verursacht ein Gemetzel und lasst Zerstörung auf die mickrigen Umies regnen.

Fordert das mächtigste Imperium im Warhammer 40.000-Universum heraus. Werdet siegreich, zwingt den Planeten in die Knie und führt euer ganz eigenes Waaagh!

Verdient euch Hüte, indem ihr fesselnde Bosse besiegt, Meilensteine abschließt oder Teef im Mekboy-Shop eintauscht. Teefs sammelt man, indem man sich durch die Geschichte kämpft.

Wunderschöne handgezeichnete Landschaften verleihen der Welt, die von der Seite betrachtet wird, ein unglaubliches Gefühl von Tiefe.

Unterbrecht die Action und taucht in fesselnde Zwischensequenzen ein.

Betretet Luteus Prime im Einzelspielermodus, oder stellt eine Gruppe von bis zu vier Ork Boyz zusammen und habt gemeinsam Spaß! Der Mehrspielermodus ist sowohl online als auch im lokalen Koop-Modus verfügbar.

Kämpft in einer epischen Schlacht gegen eure Rivalen, um zu entscheiden, wer der böseste Ork in der Kriegsbande ist! Bis zu vier Boyz können sich in der Arena austoben, sowohl online als auch im lokalen PvP.

Lasst euch von einem fantastischen Heavy-Metal-Soundtrack, komponiert von Deon van Heerden, von den Socken hauen.

Ja, es wird Explosionen geben. Und zwar eine ganze Menge!

Abschließend noch der offizielle Launch-Trailer: