Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef: Rogueside kündigt neues Spiel für 2022 an

Rogueside, das Entwicklerstudio von Guns, Gore & Cannoli 1 & 2, hat bekannt gegeben, dass es an einem neuen Spiel im Universum von Warhammer 40K arbeitet.

In Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef ballert und hüpft ihr euch in 2D-Comic-Grafik als eine Horde wilder Orks, die als die „Grüne Flut“ bekannt sind, in bester Run & Gun Manier durch bunte Level. Wie es sich für ein Spiel aus dem Warhammer 40K-Universum gehört, geht es dabei nicht ganz unblutig zu.

Wie aus der Beschreibung auf Steam zu entnehmen ist, werdet ihr zusammen mit Freunden die Streitkräfte des Astra Militarums, den Symbiontenkulten und den Space Marines aufmischen können. Sollte ihr eher kompetitiv unterwegs sein, könnt ihr euren Mitspielern aber auch den Schädel einschlagen, um zu beweisen, dass ihr der wildeste Ork des Clans seid. Zudem wird euch ein großes Arsenal an Waffen, massive Explosionen und fliegende Körperteile versprochen.

Erscheinen soll Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.