Warhammer 40.000: Space Marine 3: Ankündigung bedeutet nicht das Ende für Teil 2

Wie wir bereits berichtet haben, wurde Warhammer 40:000: Space Marine 3 offiziell angekündigt. In der Meldung beteuerten die Entwickler auch, dass dies nicht die Unterstützung von Warhammer 40:000: Space Marine 2 beeinflussen werde und reichlich Post-Launhc-Pläne geschmiedet sind, während die Roadmap weiter fortgeführt werden.

Im offiziellen Forum wurde dies noch einmal bestätigt und mitgeteilt, dass Space Marine 2 weiterhin mit neuen Inhalten aufgewertet werden wird.

„Wir wollen die Dinge klarstellen: Space Marine 3 bedeutet nicht das Ende der Entwicklung von Space Marine 2. Weit gefehlt“, heißt es in der Nachricht von Focus. „Kein Team wechselt das Team, niemand gibt das Spiel auf, und unsere Pläne, Space Marine 2 mit weiteren fantastischen Inhalten zu versorgen, bleiben bestehen. Wir arbeiten an vielen weiteren Inhalten und Überraschungen für die kommenden Monate, wie zum Beispiel eine neue Klasse, mehr Operationen, Nahkampfwaffen und mehr! Glaubt uns, es gibt Überraschungen, von denen selbst Dataminer noch nichts erfahren haben.

In den kommenden Monaten sind also weitere Inhalte wie neue Klassen, Operationen und Waffen geplant. Die Entwicklung von Space Marine 3 befindet sich zudem noch in einem frühen Stadium und wird voraussichtlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen.