Warhammer 40.000: Space Marine 3: Games Workshop zieht harte Grenze und stoppt Nutzung von KI

Games Workshop setzt ein klares Zeichen für menschliche Kreativität und erklärt, warum Warhammer auch in Zukunft ohne KI erschaffen wird.

In einer Phase beeindruckender Geschäftszahlen sorgt Games Workshop mit einer deutlichen Entscheidung für Gesprächsstoff.

Der Hersteller des Warhammer-Universums hat eine interne Richtlinie verabschiedet, die den Einsatz von KI in sämtlichen kreativen Bereichen untersagt. Dazu zählen sowohl die Contentproduktion als auch alle Designprozesse, die das Fundament der Marke bilden.

CEO Kevin Rountree erläutert, dass die Technologie im Unternehmen zwar beobachtet wird, aber keine operative Rolle spielt.

Er beschreibt KI als ein breites Feld, das er selbst nicht vollständig überblickt. Einige leitende Manager beschäftigen sich intensiver damit, doch laut Rountree zeigt sich bislang niemand im Führungskreis wirklich begeistert.

Die interne Vorgabe fällt entsprechend vorsichtig aus und schließt auch die Nutzung von KI außerhalb des Unternehmens sowie in Wettbewerben aus.

Gleichzeitig betont Rountree, dass Games Workshop seine kreativen Teams weiter ausbaut. Das Warhammer Studio erhält zusätzliche Unterstützung durch neue Talente aus Bereichen wie Konzeptkunst, Illustration, Storyentwicklung und Modellgestaltung. Der Fokus liegt klar auf menschlicher Expertise, die das Universum mit seinen ikonischen Figuren und Welten prägt.

Während einzelne Manager weiterhin die technischen Möglichkeiten sondieren dürfen, bleibt die Ausrichtung des Unternehmens eindeutig.

Games Workshop setzt auf den Schutz seiner Markenrechte, auf sichere Datenprozesse und vor allem auf die Arbeit seiner kreativen Mitarbeiter, die das Warhammer Universum seit Jahrzehnten formen. So wird bspw. auch bei Warhammer 40.000: Space Marine 3 keine KI-Technologie genutzt.