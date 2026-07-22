Warhammer 40.000: Space Marine 3: Kein Release für 2028 bestätigt – Studio stellt Aussagen klar

Saber Interactive widerspricht Spekulationen über einen Release von Space Marine 3 und weiteren Spielen im Jahr 2028.

Saber Interactive hat Spekulationen über mögliche Veröffentlichungstermine mehrerer kommender Spiele ausgeräumt. Hintergrund sind Aussagen von Chief Business Officer Steve Allison, der in einer Online-Diskussion den Eindruck erweckte, Warhammer 40,000: Space Marine 3, das noch unangekündigte John Wick-Spiel sowie Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake könnten im Jahr 2028 erscheinen.

Gegenüber IGN bestätigte Saber zwar, dass die Aussagen tatsächlich von Allison stammen, stellte jedoch klar, dass sie keine offiziellen Ankündigungen des Unternehmens darstellen.

Keine Releasefenster bestätigt

Laut Saber äußerte sich Allison in einer Diskussion über die Monetarisierung zukünftiger Spiele und sprach dabei allgemein über die langfristigen Pläne des Studios. Offizielle Veröffentlichungstermine oder Releasefenster für die genannten Titel seien bislang nicht bekannt gegeben worden.

Damit bleiben sowohl der Erscheinungstermin von Warhammer 40,000: Space Marine 3 als auch der des John Wick-Spiels weiterhin offen.

Auch für Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake gibt es derzeit keine neuen Informationen. Saber hatte zuletzt lediglich bestätigt, dass sich das Remake weiterhin in Entwicklung befindet.

Unabhängig davon arbeitet das Studio an mehreren Projekten. Als nächster großer Titel soll Turok: Origins noch im Laufe dieses Herbstes erscheinen, während sich weitere Spiele wie Jurassic Park: Survival ebenfalls in Entwicklung befinden.