Warhammer 40.000: Space Marine 3: Kein Release für 2028 bestätigt – Studio stellt Aussagen klar

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Saber Interactive widerspricht Spekulationen über einen Release von Space Marine 3 und weiteren Spielen im Jahr 2028.

Saber Interactive hat Spekulationen über mögliche Veröffentlichungstermine mehrerer kommender Spiele ausgeräumt. Hintergrund sind Aussagen von Chief Business Officer Steve Allison, der in einer Online-Diskussion den Eindruck erweckte, Warhammer 40,000: Space Marine 3, das noch unangekündigte John Wick-Spiel sowie Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake könnten im Jahr 2028 erscheinen.

Gegenüber IGN bestätigte Saber zwar, dass die Aussagen tatsächlich von Allison stammen, stellte jedoch klar, dass sie keine offiziellen Ankündigungen des Unternehmens darstellen.

Keine Releasefenster bestätigt

Laut Saber äußerte sich Allison in einer Diskussion über die Monetarisierung zukünftiger Spiele und sprach dabei allgemein über die langfristigen Pläne des Studios. Offizielle Veröffentlichungstermine oder Releasefenster für die genannten Titel seien bislang nicht bekannt gegeben worden.

Damit bleiben sowohl der Erscheinungstermin von Warhammer 40,000: Space Marine 3 als auch der des John Wick-Spiels weiterhin offen.

Auch für Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake gibt es derzeit keine neuen Informationen. Saber hatte zuletzt lediglich bestätigt, dass sich das Remake weiterhin in Entwicklung befindet.

Unabhängig davon arbeitet das Studio an mehreren Projekten. Als nächster großer Titel soll Turok: Origins noch im Laufe dieses Herbstes erscheinen, während sich weitere Spiele wie Jurassic Park: Survival ebenfalls in Entwicklung befinden.

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7 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 236255 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.07.2026 - 12:04 Uhr

    Ich war etwas enttäuscht vom 2ten Teil.
    Die groß Angekündigten Horden waren eigentlich gar keine.
    Das Kleinvieh ist ja direkt gestorben, nachdem der große in einer Gruppe tot war.
    Am ende hatte ich kaum 500 Kills.
    Jede Runde Dynasty Warriors hatte mehr.

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  2. Rotten 136525 XP Elite-at-Arms Silber | 22.07.2026 - 12:04 Uhr

    Wird sicher noch lange dauern, von Teil eins zu zwei waren et glaub acht Jahre 😅✌🏻

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  3. Kingfisher 1780 XP Beginner Level 1 | 22.07.2026 - 12:05 Uhr

    Ich bin noch mit Space Marine 2 beschäftigt und spiel immer mal wieder eine Runde. Hammer Shooter

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  5. Katanameister 507280 XP Xboxdynasty MVP Silber | 22.07.2026 - 13:14 Uhr

    Ich hoffe, dass man das mit den Dlcs unterlässt bei Space Marine 3, wird aber wohl leider so weitergehen.

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  6. ShellingFord135 22275 XP Nasenbohrer Level 1 | 22.07.2026 - 14:03 Uhr

    Da hab ich keine Eile, ich hab Space Marine 2 noch nicht gespielt. Das chillt gemütlich in meiner „Play later“ Library😅

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