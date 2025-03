Warhammer 40.000: Space Marine 3: Neuer Teil offiziell angekündigt

Focus Entertainment hat offiziell die Entwicklung von Warhammer 40.000: Space Marine 3 bekannt gegeben.

Die Entwicklung habe gerade erst begonnen heißt es. Zusätzlich bestätigte man, dass die Unterstützung von Space Marine 2 weiterhin gewährleistet ist.

„Wir fühlen uns durch die unglaubliche Resonanz der Fans auf die Veröffentlichung von Warhammer 40.000: Space Marine 2 geehrt. Wir

werden das Spiel auch in den kommenden Jahren mit spannenden Inhalten und regelmäßigen Updates unterstützen. Heute sind wir begeistert

anzukündigen, dass das Abenteuer mit Space Marine 3 weitergehen wird. Die Spieler können sich auf eine fesselnde Kampagne, einen Mehrspielermodus und Innovationen, die die Standards von Third-Person-Actionspielen neu definieren werden, freuen.“

„Warhammer 40.000: Space Marine 3 wurde in enger Zusammenarbeit mit Games Workshop entwickelt und wird das Genre auf ein neues Niveau heben und

Schlachten bieten, die noch spektakulärer sind“, sagt John Bert, stellvertretender CEO von Focus Entertainment Publishing, einer

Tochtergesellschaft der PULLUP Entertainment Group.

„Space Marine 2 hat bewiesen, dass es ein transformatives Spiel für Saber ist. Es ist die Krönung von allem, was wir in den letzten 25 Jahren in der Branche über die Entwicklung von Spielen gelernt haben. Wir beginnen jetzt mit der Entwicklung von Space Marine 3, einem Spiel, in das unsere schnell wachsende Fangemeinde enorme Erwartungen setzt. Wir werden das Space Marine 2-Universum auch in den kommenden Jahren weiter unterstützen und ausbauen, wir werden alle unsere Erkenntnisse in ein noch größeres und spektakuläreres Spiel für den dritten Teil einfließen lassen.“

„Wir sehen dies als eine Gelegenheit, einen wahren Liebesbrief an das

Warhammer 40.000-Universum zu erschaffen“, sagt Matthew Karch, CEO von Saber Interactive.

Weitere Informationen zu Warhammer 40.000: Space Marine 3 werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.