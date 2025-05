Warhammer 40.000: Space Marine Master Crafted Edition: Besser als je zuvor direkt im Xbox Game Pass

Mit der Ankündigung der Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition bringt SEGA ein beliebtes Actionspiel der vergangenen Jahre in überarbeiteter Form zurück.

Entwickelt wurde diese neue Version von SneakyBox, einem Studio, das sich auf technische Modernisierungen spezialisiert hat. Ihr dürft euch auf eine vollständig überarbeitete Spielerfahrung freuen, die sich sowohl optisch als auch spielerisch deutlich vom Original abhebt.

Die Master Crafted Edition wurde speziell für moderne Hardware aktualisiert. Ihr erlebt das Spiel nun in gestochen scharfer 4K-Auflösung, mit überarbeiteten Charaktermodellen und neu abgemischtem Audio, das noch direkter und intensiver wirkt. Auch die Steuerung wurde an aktuelle Standards angepasst, sodass ihr euch sofort zurechtfindet. Die Benutzeroberfläche wurde ebenfalls neu gestaltet und ist nun übersichtlicher und intuitiver, was gerade in den hitzigen Gefechten von großem Vorteil ist.

Inhaltlich bleibt das Spiel dem düsteren und brutalen Universum von Warhammer 40.000 treu. Ihr schlüpft erneut in die Rolle eines Space Marines und kämpft euch durch endlose Horden von Feinden – mitten im ewigen Krieg des 41. Jahrtausends. Dank der technischen Überarbeitung wirkt jeder Schuss, jeder Treffer und jedes Gefecht nun noch eindrucksvoller und immersiver.

Mit der Master Crafted Edition wird ein Klassiker des Third-Person-Shooter-Genres in einer Form präsentiert, die sowohl Veteranen begeistert als auch neue Spieler in ihren Bann ziehen soll. Es ist die perfekte Gelegenheit, diesen düsteren Meilenstein der Spielgeschichte in neuem Glanz und direkt im Xbox Game Pass zu erleben.

Die Warhammer 40.000: Space Marine Master Crafted Edition erscheint für Xbox und PC am 10. Juni 2025. PlayStation wurde bisher nicht als Plattform genannt.

In Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition erwarten euch eine Reihe sinn- und respektvoller technischer Upgrades.

4K-Auflösung: Verfügbar auf PC und Xbox X.

Deutlich verbesserte Texturen: Für noch mehr Umgebungstiefe und Wiedergabetreue.

Grafikengine-Überarbeitung: Neu entwickelt für die Modernisierung von 3D-Modellen und visuellen Effekten.

Neues Benutzer-Interface: Das ursprüngliche, auf Flash basierende UI wurde durch ein moderneres und benutzerfreundlicheres ersetzt, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Überarbeitetes Audio: Mit neu aufgenommenen Dialogzeilen für Feinde und verbesserter Unterstützung für moderne Audiosysteme.

Systemupgrade von 32 Bit auf 64 Bit: Für verbessertes und stabileres Gameplay.

Was sagt ihr zu dieser Ankündigung?