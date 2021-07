Warhammer 40.000: Space Wolf: Strategiespiel ab sofort erhältlich

Warhammer 40.000: Space Wolf bietet die Möglichkeit, ein Teil der wildesten Space Wolves-Truppe zu werden. Der Angriffskreuzer der Großen Kompanie ist in eine Falle getappt, die von Chaos Space Marines der Legion der Word Bearers gestellt wurde. Dadurch muss auf Kanak notgelandet werden, in einer von Vulkanen verwüsteten, wilden Welt, die von Stämmen rücksichtsloser Barbaren bewohnt wird.

Übernehmt das Kommando über die Space Wolves und schließt euch dem Kampf gegen die teuflischen Diener des Chaos und die finsteren Necrons an. Ihr entscheidet, welcher Weg am besten zu eurem Stil, Strategie und Taktik passt: Grey Hunter, Wolf Scout und Wolf Guard unterscheiden sich in Fähigkeiten und Waffensystem. Der Scout besitzt zum Beispiel ein einzigartiges Scharfschützengewehr mit maximaler Schussweite.

Warhammer 40.000: Space Wolf im Xbox Store für 17,99 Euro kaufen

Features