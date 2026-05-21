Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch: Schickt Elite-Space-Marines in den ewigen Krieg

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch setzt den düsteren Taktikkrieg gegen Xenos und Chaos fort.

Im Rahmen von Warhammer Skulls 2026 wurde mit Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch ein neues Kapitel der taktischen Rollenspielreihe angekündigt.

Spieler übernehmen diesmal das Kommando über ein elitär zusammengestelltes Deathwatch-Kill-Team, das gegen die Feinde der Menschheit in den Krieg zieht. Unterstützt werden die Space Marines dabei von Agenten der Inquisition sowie Einheiten des Astra Militarum.

Der Fokus liegt erneut auf rundenbasierten Gefechten und schwerwiegenden Entscheidungen auf dem Schlachtfeld. Laut offizieller Beschreibung führen Einsätze auf feindliche Welten, wo sich Spieler gegen Xenos-Horden behaupten und gleichzeitig den verderblichen Einflüssen des Chaos widerstehen müssen.

Der Ankündigungstrailer vermittelt bereits die düstere Atmosphäre des neuen Ablegers und zeigt brutale Gefechte im typischen Stil der Chaos-Gate-Reihe. Besonders die Kombination aus taktischer Planung und permanentem Entscheidungsdruck soll erneut eine zentrale Rolle spielen.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch wurde bislang noch nicht genannt.

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch Announce Trailer