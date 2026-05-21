Warhammer 40.000: Mechanicus II: Ab heute für Xbox, PlayStation und PC erhältlich

Warhammer 40,000: Mechanicus II erscheint heute mit zwei spielbaren Fraktionen und neuen Kampagnen.

Ab heute beginnt ein neuer technologischer Krieg im düsteren Warhammer-40.000-Universum: Warhammer 40,000: Mechanicus II ist ab heute für Xbox, PlayStation und PC erhältlich.

Im Mittelpunkt steht erneut der Konflikt zwischen dem Adeptus Mechanicus und den uralten Necron-Dynastien. Nach einem jahrtausendelangen Schlaf erhebt sich Vargard Nefershah mit ihren Legionen, um die Eindringlinge auf ihrer Welt auszulöschen. Gleichzeitig wird Magos Dominus Faustinius entsandt, um die Ausbreitung der Necrons aufzuhalten.

Erstmals bietet die Reihe dabei zwei vollständig spielbare Fraktionen mit jeweils eigener Kampagne und unterschiedlichen Spielstilen. Spieler können entweder den technologisch fanatischen Mechanicus oder die unaufhaltsamen Necron-Legionen in den Krieg führen.

Das Gameplay setzt erneut auf rundenbasierte Taktikgefechte, erweitert das Konzept jedoch deutlich um neue Umweltmechaniken und strategische Systeme zur Kontrolle ganzer Regionen. Deckung, Terrain-Zerstörung und Ressourcenmanagement sollen eine deutlich größere Rolle als im Vorgänger spielen.

Warhammer 40,000: Mechanicus II kombiniert dabei taktische Gefechte mit einem planetaren Kriegssystem, in dem Regionen erobert, verteidigt und verwaltet werden müssen.

Auch die narrative Ebene wurde erweitert. Die Handlung stammt erneut vom bekannten Black-Library-Autor Ben Counter und erzählt einen groß angelegten Konflikt, dessen Verlauf von den Entscheidungen der Spieler beeinflusst wird.

Für Atmosphäre sorgt erneut der Soundtrack von Guillaume David, dessen Musik bereits im ersten Teil zu den größten Stärken zählte.

Entwickelt wurde das Spiel von Bulwark Studios, während Kasedo Games die Veröffentlichung übernimmt.