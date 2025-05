Warhammer 40.000: Mechanicus II: Bedrohung durch die Leagues of Votann

Kasedo Games und Bulwark Studios haben bereits den lang erwarteten ersten Gameplay-Trailer zu Warhammer 40,000: Mechanicus II veröffentlicht.

Das Spiel ist der direkte Nachfolger des gefeierten taktischen Rundentitels. Der Trailer gibt nicht nur einen spannenden Einblick in das überarbeitete Gameplay, sondern enthüllt auch eine neue Bedrohung in Form der Leagues of Votann, die zum ersten Mal in einem Warhammer-Videospiel auftreten.

In dem stimmungsvoll inszenierten Video wird ein neuer planetarer Konflikt auf Hekateus IV entfaltet, bei dem die technologisch geprägten Truppen des Adeptus Mechanicus auf eine wiedererwachte Necron-Dynastie treffen.

Das Spiel verspricht intensive, strategische Gefechte in zwei eigenständigen Kampagnen, die sich über eine Vielzahl aufwendig gestalteter Umgebungen erstrecken – von den düsteren Tiefen uralter Necron-Gräber bis hin zu den gewaltigen, industriellen Schmiedewelten der Mechanicus.

Magos Dominus Faustinius und seine Berater übernehmen diesmal aktiv Rollen auf dem Schlachtfeld. Sie agieren als einsetzbare, individuell aufrüstbare Kommandeure mit eigenen Stärken und Persönlichkeiten – ein neues strategisches Element, das mehr Tiefe und Varianz ins Spiel bringt.

Die vielleicht größte Überraschung ist jedoch das Auftreten der Leagues of Votann. Deren Rolle auf dem Planeten bleibt zunächst unklar. Sie könnten Wissenssucher, Söldner – oder eine weit gefährlichere Macht sein. Ihre Motive und Loyalitäten sind ein zentrales Mysterium und werfen Fragen auf, die das narrative Rückgrat des Spiels stärken.

Warhammer 40,000: Mechanicus II erscheint noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und verspricht, das bewährte Taktik-Gameplay mit neuen Mechaniken, erzählerischer Tiefe und frischen Fraktionen auf ein neues Level zu heben.