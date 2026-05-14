Warhammer 40.000: Mechanicus II: Erscheint mit zwei spielbaren Fraktionen am 21. Mai 2026

Mit Warhammer 40.000: Mechanicus II steht die Fortsetzung des rundenbasierten Strategiespiels fest, die am 21. Mai 2026 im Rahmen der Warhammer Skulls-Veranstaltung erscheinen wird. Der Titel erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Preis von 34,99 Euro.

Die Fortsetzung baut auf dem Gameplay des Vorgängers auf und erweitert dieses um eine neue spielerische Dimension: Erstmals sind beide Seiten des Konflikts vollständig spielbar. Spieler können sowohl die Adeptus Mechanicus als auch die Necrons in separaten Kampagnen steuern.

Im Zentrum steht weiterhin der strategische, rundenbasierte Kampf, ergänzt durch neue Umweltmechaniken. Während das Mechanicus Deckung und taktische Positionierung nutzt, setzen die Necrons stärker auf Zerstörung von Terrain und aggressive Vorstöße.

Die Ankündigung des Release-Termins erfolgte im Rahmen eines Entwickler-Videos, das zudem zwei zentrale Anführer vorstellt: Lector-Dogmatis Videx auf Seiten des Mechanicus und den Necron-Lord Obasis, bekannt als „The Shield“.

Neben der Standardversion wird auch eine „Omnissiah Edition“ angeboten. Diese enthält zusätzliche digitale Inhalte wie ein Artbook, den vollständigen Soundtrack sowie eine Legacy-Soundtrack-Erweiterung mit Musik aus dem ersten Teil.

Warhammer 40.000: Mechanicus II setzt damit auf eine Erweiterung der bekannten Formel und kombiniert klassische rundenbasierte Strategie mit neuen spielerischen Ansätzen und einer erweiterten Kampagnenstruktur.