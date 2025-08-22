Warhammer 40.000: Mechanicus II: Gameplay-Übersichtsvideo veröffentlicht

Bulwark Studios und Kasedo Games haben heute ein Gameplay-Übersichtsvideo veröffentlicht, das den Fans einen Einblick gibt, was sie in der kommenden rundenbasierten Taktik-Fortsetzung Warhammer 40.000: Mechanicus II erwartet.
Das Video gibt einen Überblick über die Neuerungen des von der Kritik gefeierten Originals, wie z.B. eine vollständig spielbare Kampagne sowohl für das Adeptus Mechanicus als auch für die Necron-Seite, sowie neue Features, Einheiten, Biome und Waffen, die mit brandneuen Aufnahmen und Gameplay gezeigt werden.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werde ich weiter im Auge behalten, jetzt wo ich Rogue Trader beendet habe, halte ich Ausschau nach dem nächsten 40K Spiel.
Hm, eine Fortsetzung zu Warhammer 40k Inquisition: Martyr hätte mich mehr gefreut.😅