Warhammer 40.000: Mechanicus II: Gameplay-Übersichtsvideo veröffentlicht

Neues Video zu Warhammer 40.000: Mechanicus II gibt Einblicke in noch nicht gezeigtes Gameplay und Features!

Bulwark Studios und Kasedo Games haben heute ein Gameplay-Übersichtsvideo veröffentlicht, das den Fans einen Einblick gibt, was sie in der kommenden rundenbasierten Taktik-Fortsetzung Warhammer 40.000: Mechanicus II erwartet.

Das Video gibt einen Überblick über die Neuerungen des von der Kritik gefeierten Originals, wie z.B. eine vollständig spielbare Kampagne sowohl für das Adeptus Mechanicus als auch für die Necron-Seite, sowie neue Features, Einheiten, Biome und Waffen, die mit brandneuen Aufnahmen und Gameplay gezeigt werden.