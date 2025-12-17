Warhammer 40.000: Mechanicus II: Neues Release-Fenster im Frühling 2026

Neue Anführer-Videos geben einen detaillierten Einblick in die einzigartigen Fraktionsmechanismen von Warhammer 40.000: Mechanicus II, das im Frühling 2026 erscheinen wird.

Kasedo Games & Bulwark Studios gaben heute bekannt, dass das rundenbasierte Taktikspiel Warhammer 40.000: Mechanicus II im Frühjahr 2026 für Windows PC, PlayStation5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Das neue Veröffentlichungsfenster ermöglicht es dem Team, das Spielerlebnis weiter zu verfeinern, um den Wünschen der Spieler nach der Steam Next Fest-Demo nachzukommen, bei der das Spiel zu den meistgespielten Titeln des Events zählte.

Die Bulwark Studios haben sich das Feedback der Spieler zu Herzen genommen und mit der Arbeit an den von vielen gewünschten Features begonnen.

Das vollständige Spiel wird nun eine Audiooption enthalten, mit der ihr entweder mit „Lingua-Technis“, der binären Maschinencode-Sprache des Adeptus Mechanicus, die wesentlich zur besonderen Atmosphäre des ersten Spiels beigetragen hat, oder mit der traditionellen menschlichen Sprachausgabe, wie sie in der Demo zu hören war, spielen könnt.

Auch die Bewegungssysteme werden verbessert: Es gibt eine optionale Einstellung, die es ermöglicht, die Aktion „Bewegen“ automatisch auszuwählen, wenn man zwischen den Einheiten wechselt, was einen flüssigeren und effizienteren taktischen Ablauf ermöglicht.

Das Team bemüht sich auch darum, die während der Demo geäußerten Bedenken bezüglich der Leistung auszuräumen.

Diese Optimierungen und die kontinuierliche Weiterentwicklung der neuen Systeme und Kampagneninhalte sind die Grundlage für eine Fortsetzung, die sowohl die Erwartungen der Community als auch die eigenen Ambitionen erfüllt.

Gleichzeitig mit der Ankündigung hat Kasedo Games das erste Video einer fortlaufenden Serie veröffentlicht, in der Anpassungssysteme und einzigartige Fraktionsmechaniken vorgestellt werden, die in der Demo nicht enthalten sind.

In jeder Folge werden zwei einsatzfähige Anführer vorgestellt, jeweils einer für das Adeptus Mechanicus und die Necrons, die einen detaillierten Einblick in ihren Spielstil, ihre Fähigkeiten und ihre strategische Rolle in dem sich entfaltenden Konflikt geben.