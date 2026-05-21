Warhammer 40.000: Mechanicus II: Startet mit neuem Trailer auf PC und Konsolen

4 Autor: , in News / Warhammer 40.000: Mechanicus II
Übersicht
Image: Kasedo Games

Warhammer 40,000: Mechanicus II ist jetzt für PC, PS5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Warhammer 40,000: Mechanicus II ist ab sofort für Windows PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Der Launch erfolgte im Rahmen von Warhammer Skulls und wurde von einem neuen Trailer begleitet.

Das rundenbasierte Taktikspiel führt den Konflikt zwischen dem Adeptus Mechanicus und den Necrons fort. Beide Fraktionen sind diesmal vollständig spielbar und bieten jeweils eigene Kampagnen.

Im Mittelpunkt steht eine erweiterte strategische Ebene. Spieler verwalten nun unter anderem ihre Streitkräfte, Territorien und Einsatztruppen deutlich umfassender als im Vorgänger.

Auch das Gameplay wurde erweitert. Neue Umgebungsmechaniken spielen eine größere Rolle im Kampfgeschehen. Deckung, Zerstörung von Gelände und fraktionsspezifische Stärken sollen stärker in die taktischen Entscheidungen einfließen.

Neben dem Gameplay legt das Spiel weiterhin großen Wert auf Atmosphäre und Storytelling. Die musikalische Untermalung stammt erneut von Guillaume David, während die narrative Grundlage von Ben Counter ausgearbeitet wurde.

Warhammer 40,000: Mechanicus II ist in mehreren Editionen erhältlich, darunter eine Omnissiah Edition mit Soundtrack, Artbook und zusätzlichen Inhalten. Der Preis liegt bei 39,99 Euro für die Standardversion.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Warhammer 40.000: Mechanicus II

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Kreator78 79870 XP Tastenakrobat Level 4 | 21.05.2026 - 19:00 Uhr

    Was geht da ab mit Warhammer? Eins nach dem anderen wird da rausgeballert.

    0
  2. Katanameister 433540 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 21.05.2026 - 19:20 Uhr

    Warhammer geht immer, werde trotzdem noch auf ein besseres Angebot warten bei dem Spiel.

    0
  4. de Maja 343215 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.05.2026 - 19:51 Uhr

    Sind gerade Warhammer Weeks bei McDonalds oder was, ne richtige Warhammer Offensive, da werden keine Gefangenen gemacht 😆

    0

Hinterlasse eine Antwort