Warhammer 40.000: Mechanicus II: Startet mit neuem Trailer auf PC und Konsolen

Warhammer 40,000: Mechanicus II ist jetzt für PC, PS5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Warhammer 40,000: Mechanicus II ist ab sofort für Windows PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Der Launch erfolgte im Rahmen von Warhammer Skulls und wurde von einem neuen Trailer begleitet.

Das rundenbasierte Taktikspiel führt den Konflikt zwischen dem Adeptus Mechanicus und den Necrons fort. Beide Fraktionen sind diesmal vollständig spielbar und bieten jeweils eigene Kampagnen.

Im Mittelpunkt steht eine erweiterte strategische Ebene. Spieler verwalten nun unter anderem ihre Streitkräfte, Territorien und Einsatztruppen deutlich umfassender als im Vorgänger.

Auch das Gameplay wurde erweitert. Neue Umgebungsmechaniken spielen eine größere Rolle im Kampfgeschehen. Deckung, Zerstörung von Gelände und fraktionsspezifische Stärken sollen stärker in die taktischen Entscheidungen einfließen.

Neben dem Gameplay legt das Spiel weiterhin großen Wert auf Atmosphäre und Storytelling. Die musikalische Untermalung stammt erneut von Guillaume David, während die narrative Grundlage von Ben Counter ausgearbeitet wurde.

Warhammer 40,000: Mechanicus II ist in mehreren Editionen erhältlich, darunter eine Omnissiah Edition mit Soundtrack, Artbook und zusätzlichen Inhalten. Der Preis liegt bei 39,99 Euro für die Standardversion.