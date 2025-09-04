Warhammer 40.000: Space Marine 2: Bisher größtes Update verfügbar

Warhammer 40,000: Space Marine 2 feiert sein einjähriges Jubiläum mit seinem bisher größten Update!

Focus Entertainment und Saber Interactive feiern heute die Veröffentlichung des Jubiläums-Updates ihres Blockbusters Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Es ist für alle PlayStation 5, Xbox Series und PC-Spieler kostenlos erhältlich, und markiert den Startschuss für ein zweites Jahr kostenloser Updates und das Erscheinen des Season Pass II, der von den Space-Marine-Orden inspirierte kosmetische Inhalte verspricht.

Anlässlich seines einjährigen Jubiläums präsentiert Space Marine 2 das bislang umfangreichste kostenlose Update, das alle Aspekte des Spiels betrifft. Neue Spielmodi, Missionen, Karten, Gegner, Waffen und unzählige weitere Verbesserungen erwarten euch. Werft einen Blick auf die nachfolgenden Details und lest für weitere Informationen unsere Patchnotes zum Jubiläums-Update.

Das Jubiläums-Update enthält:

Die neue “Vortex”-Mission , mit einem furchterregenden neuen Boss, der Mutalith-Vortexbestie

, mit einem furchterregenden neuen Boss, der Mutalith-Vortexbestie Eine neue PvP-Arena , “Brücke”, auf Avarax

, “Brücke”, auf Avarax Einen neuen PvE-Modus namens “Stratagems” , mit täglichen und wöchentlichen Gameplay-Modifikatoren

, mit täglichen und wöchentlichen Gameplay-Modifikatoren Einen neuen “Höllenschlächter-Ansturm”-Modus für PvP , mit einem spielbaren Höllenschlächter!

, mit einem spielbaren Höllenschlächter! 3 neue Waffen – Pyroblaster, Pyrokanone & Energieaxt – sowie mehrere neue Waffenvarianten wie die Xenos-Phasenklinge, den Kombi-Melter oder das doppelseitige Kettenschwert

– Pyroblaster, Pyrokanone & Energieaxt – wie die Xenos-Phasenklinge, den Kombi-Melter oder das doppelseitige Kettenschwert Einen neuen Majoris-Gegner : die Chaosbrut, in drei einzigartigen Varianten

: die Chaosbrut, in drei einzigartigen Varianten Ein Set aus sechs einzigartigen Chaos-Champion-Skins , die im “Ewiger Krieg”-Modus freigeschaltet werden können

, die im “Ewiger Krieg”-Modus freigeschaltet werden können Zahlreiche Verbesserungen und Individualisierungsmöglichkeiten, darunter vollständig anpassbare Champion-Skins, die für alle Klassen im Spiel verfügbar sind.

Söhne von Rogal Dorn, die Black Templars und Imperial Fists bekommen neue DLCs!

Das heutige Jubiläums-Update bringt außerdem die Veröffentlichung des zweiten Season Pass für Space Marine 2 und der ersten beiden DLCs mit sich: das “Black Templars Champion Pack” und das “Imperial Fists Cosmetic Pack”.

Der erste DLC enthält einen neuen Champion-Skin für die Verteidiger-Klasse und einen Skin für das Energieschwert, während der zweite DLC über 40 neue kosmetische Inhalte und Wappen hinzufügt, die 7 Unterabteilungen der Imperial Fists würdigen.

Folgt einmal mehr dem Ruf der Schlacht mit dem Warhammer 40,000: Space Marine 2 Jubiläums-Update, das kostenlos für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar ist.