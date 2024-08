Warhammer 40.000: Space Marine 2: Brandneuer Trailer von der Gamescom

Focus Entertainment und Saber Interactive freuen sich, auf der Gamescom Opening Night Live einen neuen Trailer zu Warhammer 40.000: Space Marine 2 zu präsentieren.

Mit wunderschönen Kameraschwenks und Zitaten von Pressevertretern und Influencern, die die Stärken des Spiels hervorheben, bietet dieser neue Trailer einen weiteren fesselnden Einblick in das düstere, dunkle Universum von Warhammer 40.000, bevor es am 9. September erscheint.

Space Marine 2 wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen und kann ab sofort vorbestellt werden. Spielt es als Vorbesteller der Gold- oder Ultra Edition bis zu 4 Tage früher.

Space Marine 2 lädt die Spieler dazu ein, die titelgebenden Supersoldaten in all ihrer Brutalität und Herrlichkeit im Einzelspieler-, Koop- und kompetitiven Mehrspielermodus zu verkörpern. Nimm es mit den Schrecken von jenseits der Sterne auf, wenn die ganze Wucht der galaktischen Kriegsführung von Warhammer 40.000 auf ein einziges Sternensystem niedergeht. Die Kämpfe sind ein großartiges Spektakel, das flüssige Bewegungen und blitzschnelle Reflexe mit gigantischen Waffen und überwältigender Macht kombiniert.

Kämpft als Titus und seine Kampfbrüder Chairon und Gadriel in einer Koop-Kampagne oder in speziellen PvE-Missionen und PvP-Kämpfen, in denen sechs einzigartige Klassen von Space Marines angepasst und aufgerüstet werden können. Zu Felde geht es gegen finstere Schwärme außerirdischer Kreaturen, jenseitige Dämonen und ausrottungs-würdige Verräter des Imperiums.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 kann ab sofort vorbestellt werden. Die Standard- und Gold-Editionen sind in allen PC-, Xbox- und PlayStation-Stores erhältlich, während die nur digital verfügbare Ultra-Edition eine weitere Option für interessierte Fans darstellt und das exklusive Ultramarines Champion Pack enthält.



