Warhammer 40.000: Space Marine 2: CEO möchte Spielern keine Moral aufzwingen

In einem kürzlich veröffentlichten Reaktionsvideo lobt der amerikanischen YouTuber Asmongold TV das Anfang September von Saber Interactive veröffentlichte Warhammer 40.000: Space Marine 2 für seinen klassischen Ansatz ohne es dabei jedem recht machen zu wollen.

Unter dem Video zu finden: folgender Kommentar eines Nutzers, bei dem es sich vermeintlich um Saber Interactive CEO Matthew Karch handeln soll:

„Hey Mann. CEO von Saber hier. Ich liebe deine Videos. Als wir den Vertrag für Space Marine 2 unterschrieben haben, wollte ich nur ein Throwback-Spiel. Wir hatten die Chance, an etwas zu arbeiten, das von seiner Natur her ‚Old School‘ war. Viele der aktuellen Spiele, die wir heutzutage spielen, kann ich gar nicht mehr nachvollziehen. Sie sind zu komplex und erfordern ein zu großes Investment. Wir haben damals an Halo gearbeitet, und dieses Spiel ließ sich auf die einfachsten Shooting-Loops reduzieren, aber es war absolut fesselnd. Das ist es, was wir zurückgewinnen wollten.“

„Ich hoffe, dass Spiele wie Space Marine 2 und Wukong der Beginn einer Rückbesinnung auf eine Zeit sind, in der es bei Spielen einfach um Spaß und Immersion ging. Ich habe einige Zeit als Chief Operating Officer bei Embracer verbracht und dort Spiele gesehen, die mich mit ihren übertriebenen Versuchen, den Spielern eine Botschaft zu vermitteln oder eine Moral aufzuerlegen, zum Weinen brachten. Wir wollen einfach nur ein paar Glory Kills machen und den Puls ein wenig in die Höhe treiben. Das ist für mich das, worum es bei Spielen gehen sollte.“