Warhammer 40.000: Space Marine 2: Crashkurs in das brutale Universum

Erhaltet einen Crashkurs in Warhammer 40.000 mit Clive Standen in der ersten Folge der Titus Talks.

Das düstere Universum von Warhammer 40.000 kann entmutigend sein, wenn man zum ersten Mal hineintaucht! Aus diesem Grund freuen sich Focus Entertainment und Saber Interactive nur wenige Tage nach der Veröffentlichung des von der Kritik gefeierten Space Marine 2 auf Konsolen und PC, die erste Episode der „Titus Talks“ vorzustellen, einer dreiteiligen Videoreihe, die von Leutnant Titus selbst, Clive Standen, präsentiert wird und Neueinsteigern einen Einblick in die reichhaltigen Weiten des 41sten Jahrtausends geben soll.

In der heutigen ersten Folge geht es um die Einführung der Spieler in das Warhammer 40.000-Universum. Wer ist dieser Imperator? Welche Mächte sind am Werkl?

Wer sind die Space Marines, und warum befindet sich diese Galaxie in einem ständigen Kriegszustand? Der heutige Videovortrag wird von Clive Standen, dem Vikings- und Taken-Darsteller, der im Spiel Leutnant Titus spricht, gehalten und dient als Einleitung zu einer mehrteiligen Serie.

Im kommenden zweiten Teil wird vorgestellt, wer und was die Space Marines sind, bevor im dritten und letzten Video erörtert wird, was das alles im großen Rahmen des Spiels selbst bedeutet.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 ist jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.