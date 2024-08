Warhammer 40.000: Space Marine 2: Decimus and Vespasius nehmen keine Gefangenen

Ein neues Video zu Warhammer 40.000 Space Marine 2 stellt die Nahkampfspezialisten Decimus and Vespasius vor.

In Warhammer 40.000 Space Marine 2 haben Spieler die Wahl zwischen verschiedenen Charakteren, deren Fähigkeiten unterschiedliche Herangehensweisen und Strategien ermöglichen.

Nachdem zuletzt die beiden Fernkampfspezialisten Valius und Scipius in Szene gesetzt wurden, dürfen jetzt die Nahkämpfer Decimus and Vespasius zeigen, was sie draufhaben.

Der Vorhut-Krieger Decimus zieht sich per Greifhaken an seine Gegner heran und setzt diesen anschließend mit Nahkampf-Attacken zu.

Vespasius verfügt über ein Jump Pack, mit dessen Hilfe er sich in die Höhe katapultiert, um sich aus der Luft mit einem verheerenden Hammer-Angriff in die Menge zu stürzen.